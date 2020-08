Giappone: Gundam di 18 metri muove i primi passi a Yokohama ma slitta ancora l’apertura della Factory, inizialmente prevista per il prossimo ottobre

Continuano i preparativi per la grande apertura della ‘Gundam Factory’, un’area espositiva a Yokohama, in Giappone, dedicata al popolare robot di anime e manga. A causa della pandemia di coronavirus, l’inaugurazione, prevista per il prossimo ottobre, è stata rimandata a data da destinarsi.

Nel frattempo, l’attrazione principale inizia a prendere forma. Cuore del progetto, infatti, è una perfetta riproduzione in scala 1:1 del ‘Mobil Suit Gundam RX-78-2’, il popolare modello apparso nell’anime del 1979.

Oltre alle fattezze del robot originale, la replica di 25 tonnellate per 18 metri di altezza sarà in grado di camminare davvero con un telecomando. I test di mobilità sono già in corso e il Gundam gigante, ancora senza testa, è già in grado di compiere movimenti articolati con le gambe.

L’area espositiva, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sorgerà presso il molo di Yamashita a Yokohama, e sarà contraddistinta da due zone. Nella ‘Gundam-Dock’ gli ospiti potranno ammirare il Gundam colossale da vicino, da un’altezza compresa tra 15 e 18 metri. ‘Gundam-Lab’, invece, sarà un complesso per l’intrattenimento con negozi, caffetterie, sale conferenza ed esposizioni di diversa natura, rigorosamente a tema Gundam.