Gli instore di Annalisa al via oggi da Milano

Annalisa pubblica “Nuda” e oggi inizia gli instore dal vivo a Milano: sarà anche a Roma il 24, a Bari il 25 e a Napoli il 26 settembre

Annalisa torna a incontrare i suoi fan con quattro instore fisici, in calendario dal 23 settembre. Saranno i primi dall’inizio della pandemia di Coronavirus, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

L’ex Amici sarà a Milano il 23 settembre, a Roma il 24, a Bari il 25 e a Napoli il 26. Annalisa firmerà le copie di ‘Nuda’, il suo settimo disco di inediti disponibile per Warner Music Italy.

Tredici tracce con cui la cantante racconta se stessa senza filtri mostrando fragilità che diventano punti di forza, consapevolezza ma anche leggerezza. Il risultato è un disco pop, forse il più riuscito della carriera di Annalisa, che, per l’occasione, ospita nella tracklist artisti come J-Ax, Achille Lauro, Rkomi e Chadia Rodriguez.

Sarà possibile partecipare agli instore acquistando una copia fisica dell’album nei punti vendita La Feltrinelli dedicati. Con ogni cd si riceverà un pass per accedere alla location dell’incontro in un determinato orario. Le informazioni aggiuntive sono disponibili sui canali social dell’artista.

“Me lo avete chiesto in tantissimi e ho deciso di accontentarvi”, ha scritto Annalisa su Instagram. “Ci ho pensato tanto e ho davvero voglia di incontrarvi di persona – si legge ancora nel post – ma vi chiedo di essere responsabili, prudenti e di seguire tutte le indicazioni che vi verranno date in ogni momento, non solo nell’incontro con me!”.

L’annuncio dei farmacopie di Annalisa arriva dopo quello di Emis Killa e Jake La Furia. I due rapper, che oggi pubblicano per Sony Music Italy il disco congiunto ’17’, incontrano i fan in quattro instore nei The Space Cinema di Milano, Torino, Roma e Napoli.