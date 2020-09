Enola Holmes: arriva in Italia la serie di romanzi

Intrighi, indagini, inseguimenti mozzafiato. Arriva anche in Italia la saga di ‘Enola Holmes’, serie di romanzi young adult scritta da Nancy Springer. Un successo mondiale, tradotto in 21 Paesi e 18 lingue, che ha ispirato l’omonimo film con Millie Bobby Brown in uscita su Netflix oggi.

Il primo libro, ‘Enola Holmes – Il caso del marchese scomparso’, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è disponibile da ieri per DeAgostini. Protagonista dei romanzi è Enola, adolescente esuberante e caparbia, nonché sorella minore dei più famosi Mycroft e Sherlock Holmes. Quando la madre scompare misteriosamente, la giovane eroina si metterà alla sua ricerca, dando inizio ad una serie di avvincenti avventure e casi da risolvere, dimostrando di essere una Holmes a tutto tondo.