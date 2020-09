Dune: Zendaya e Chalamet nel primo trailer

Zendaya e Timothée Chalamet nel primo trailer del film Dune: diretto da Denis Villeneuve, arriverà prossimamente al cinema

E’ stato rilasciato il trailer di “Dune”, l’adattamento per il grande schermo dell’omonimo best seller di Frank Herbert. Denis Villeneuve dirige un cast stellare. E’ composto da: Timothée Chalamet, Josh Brolin, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster e Charlotte Rampling.

In uscita prossimamente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Dune narra la storia di Paul Atreides. E’ un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione. Dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.