Carl Anthony Lorenz online con il nuovo videoclip

Online il videoclip di “In questa casa” il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista vicentino Carl Anthony Lorenz

Online il videoclip di “In questa casa” (ascolta su Spotify), il nuovo singolo – attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale – di Carl Anthony Lorenz, pseudonimo del cantautore e polistrumentista vicentino Lorenzo Carlana. Ecco il video, diretto da The Tich Workshop:

Il cantautore vicentino racconta così la sua nuova canzone (scritta dallo stesso Carl, prodotta artisticamente da Alessandro Alosi – Il Pan del Diavolo, Alosi – e registrata Downtown studio di Pavia: “‘In questa casa’ parte dalla domanda ‘ma cos’è davvero casa?’ Una volta tornato da Tokyo questa domanda mi balenava in testa ed è stata questa l’origine di tutto. Una domanda però che è seguita subito da un’altra: ‘ma questa è ancora casa se lei non c’è?’. Il brano è stato ultimato con Alessandro Alosi alla produzione che ha aggiunto al brano una potenza tipicamente rock con riferimenti sonori ispirati a gruppi come Arctic Monkeys, Black Keys e Stereophonics.”

Carl Anthony Lorenz (voce e chitarra) è stato accompagnato da Luca di Blasi (chitarra solista), Andrea Merlo (basso), Filippo La Marca (tastiere e Synth) e Emanuele Alosi (batteria).

Carl Anthony Lorenz, pseudonimo di Lorenzo Carlana, è un cantautore e polistrumentista vicentino. Alle superiori inizia ad avvicinarsi al mondo della musica fondando la sua prima cover band dove canta e suona il basso. Nel 2009 per un breve periodo è cantante del gruppo Virtual Time. Tra il 2009 il 2013 suona la chitarra nei Nitro’s Corp gruppo punk-pop dove è anche autore delle canzoni. Dal 2016 Carl entra nel progetto Marco Angelo – the Hooded guitar iniziando come fonico diventando poi tastierista. Con questo progetto esce un album supportato da tournèe in Giappone e Regno Unito. Nel 2018 inizia il suo progetto solista pubblicando “Vento” e l’anno seguente “Non mi perdo un attimo”, quest’ultima canzone ha all’attivo 200 passaggi in radio.

