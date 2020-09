Previsioni meteo 22 settembre: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 22 settembre: equinozio di autunno con piogge e temporali su gran parte dell’Italia, temperature in diminuzione

L’equinozio di autunno è caratterizzato da condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo di una serie di perturbazioni. Da domenica, infatti, il cedimento dell’anticiclone ha messo la parola fine al caldo anomalo delle prime due decadi di settembre. Anche nella giornata di oggi non avremo variazioni con tempo instabile su gran parte della Penisola e temperature in ulteriore diminuzione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche nel corso della settimana il maltempo sarà grande protagonista. Le piogge bagneranno in particolare il Nord e del Centro Italia, dove le temperature subiranno un brusco calo. Potrebbe tornare anche la neve sulle Alpi e sugli Appennini, fino a 1500 metri di quota. Tempo più asciutto sul meridione, dove saranno comunque possibili precipitazioni.

Intanto per oggi, martedì 22 settembre 2020, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sparse, più asciutto solo sulla Romagna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità con fenomeni un po’ ovunque, a carattere di temporale soprattutto al Nord-Est.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto invece altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi. In serata locali piogge possibili sull’alto Tirreno, assenza di precipitazioni sui rimanenti settori ma con molte nubi in transito.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità sparsa con piogge su Campania, Salento e Sicilia occidentale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge sparse su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale, più asciutto altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo con nubi sparse e tempo asciutto, locali piogge su Campania e Sardegna.

Temperature minime in aumento al Nord, massime stazionarie o in lieve calo su tutta la Penisola.

