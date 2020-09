Panini lancia Il Manuale del Fuorisede di Casa Surace

Panini Comics lancia Il Manuale del Fuorisede di Casa Surace: in edicola dal 24 settembre per tutti gli impavidi “studenti da giù”

Lavatrici infernali, proprietari di casa invadenti, regole di convivenza e incapacità culinarie. Per venire in soccorso di tutti i fuorisede italiani, Panini Comics presenta ‘Il Manuale del Fuorisede’ di Casa Surace, fenomeni della comicità ‘esplosi’ sul web grazie ai loro video sulla vita lontano da casa e sulle differenze tra Nord e Sud Italia.

Arricchito dalle illustrazioni di Carlo Lauro e Giulia Zucca, in questo manuale diviso in cinque ‘livelli di preparazione’ di ciascun fuorisede (base, principiante, intermedio, esperto e temerario), i ragazzi di Casa Surace condividono tutti i segreti per sopravvivere alla difficile condizione di studente/lavoratore fuori casa. Dai consigli su come scegliere i coinquilini alla maniera più adatta per affrontare il padrone di casa, senza dimenticare i trucchi per risparmiare senza morire di fame o di freddo, il manuale sarà una vera e propria ancora di salvezza per chi sta andando a vivere per la prima volta lontano da casa.

‘Il Manuale del Fuorisede’ di Casa Surace, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e online a partire dal 24 settembre.