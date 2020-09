Chaco, il gatto ballerino, è una star di Instagram

La danza di Chaco, il gatto ballerino, conquista Instagram: con la sua agilità felina si è conquistato un seguito di oltre 40mila followers

Un talento per la danza fuori dal comune. Non sorprende la popolarità del gatto Chaco, che su Instagram si è guadagnato un seguito di oltre 40mila persone.

Nato 4 anni fa in Giappone, questo agile felino compie salti, evoluzioni in aria e piroette come un vero professionista. Fatto che gli è valso il meritato soprannome di “gatto ballerino”.

Dal volo aggraziato a mezz’aria come un ballerino di danza classica, alla rotazione a terra come un vero breakdancer, Chaco è un “esperto” di vari tipi di danza.

Chaco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), condivide il suo profilo Instagram con sua sorella maggiore, Suzuka.

Il proprietario lo ha adottato da “Animal Aid”, una caffetteria di Ageo, città giapponese della prefettura di Saitama, che accoglie mici in cerca di casa.