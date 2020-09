Parent Love di Debora Scalzo arriva al Teatro Ambra

Parent Love, la Rassegna Artistica Culturale Sociale della scrittrice Debora Scalzo, dal 3 ottobre al 15 dicembre al Teatro Ambra di Alessandria

Dopo il necessario slittamento imposto dalla recente emergenza sanitaria, è finalmente ai blocchi di partenza Parent Love, la Rassegna Artistica Culturale Sociale e Itinerante, ideata e diretta artisticamente dalla scrittrice Debora Scalzo e dedicata anche a sostenere Parent Project aps.

La prima parte della stagione si svolgerà dal 3 ottobre al 5 dicembre 2020 presso il Teatro Ambra di Alessandria. Si tratta di un progetto importante, voluto fortemente dalla direttrice artistica (da alcuni anni testimonial di Parent Project), per poter unire per la prima volta una Stagione Artistica Culturale al mondo del sociale. Parent Love devolverà 2€ per ogni biglietto venduto a Parent Project aps, per sostenere la ricerca scientifica e la speranza di un futuro di qualità per i bambini e i giovani che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. La Rassegna vedrà nomi illustri calcare il palco: il grande cantautore Federico Poggipollini con “Musiche e Parole con il Capitano”, i super comici Max Pisu e Antonio Ornano terranno “Masterclass Teatrali di Comicità e Cabaret”, l’attore Premio David di Donatello Tony Sperandeo terrà la “Masterclass Cinematografica”, l’amato e storico inviato Cristian Cocco (inviato storico di “Striscia la notizia” e attore di successo) ripercorrerà i suoi 30 anni di carriera con la sua “Masterclass Televisiva”, l’attore napoletano di serie di successo come “Gomorra”, “L’isola di Pietro” e “La compagnia del Cigno” Michele Rosiello terrà la “Masterclass di Recitazione”, mentre il grande stilista Alviero Martini si racconterà al pubblico con un “A tu per tu con il Maestro”. Per tutti gli eventi verranno rilasciate Pergamene di Partecipazione al pubblico, firmate dall’artista ospite.

https://www.youtube.com/watch?v=–CEZRq955s&t=3s

La Rassegna nasce poiché ho voluto unire fortemente il mondo della cultura al sociale per tutta la durata della stagione artistica teatrale. Una Rassegna che porto nel cuore, a sostegno di Parent Project aps, l’associazione che si occupa di bimbi e giovani affetti da distrofia muscolare di Duchenne, di cui sono orgogliosamente madrina e testimonial.

La biglietteria nazionale è ufficialmente aperta sul sito ufficiale: www.diyticket.it in esclusiva con SisalPay. I biglietti sono acquistabili non solo sul sito #diyticket, ma anche negli oltre 40.000 punti vendita #SisalPay in tutta Italia.