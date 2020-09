Carenza di vitamina D in gravidanza: bimbi a rischio asma

C’è un legame tra carenza di vitamina D in gravidanza e asma nel nascituro. Le madri rischiano diabete gestazionale e parto pretermine

“Uno studio recente ha dimostrato che tanto nascere da una madre affetta da asma, quanto nascere da una madre con carenza di vitamina D in gravidanza, rappresentino per il nascituro fattori di rischio di sviluppare asma negli anni successivi”. Ad accendere un faro sulla relazione tra stato vitaminico della gestante e rischio del bambino di sviluppare asma è Francesco Vierucci, pediatra della Struttura complessa di Pediatria dell’ Ospedale San Luca di Lucca . “Si è visto – continua il pediatra – che i soggetti nati da madri che hanno mantenuto tutta la gravidanza una condizione di sufficienza di vitamina D, effettivamente avevano una diminuzione del rischio di sviluppare asma sia a 3 anni che a 6 anni. Quindi la profilassi con vitamina D nelle gestanti è una vera e propria prevenzione primaria dell’asma molto importante”.

Vierucci ha approfondito l’argomento nel corso di ‘Napule è… pediatria preventiva e sociale’. La tre giorni di eventi dedicati alla prevenzione, allergologia, dermatologia, nutrizione e gastroenterologia in età pediatrica, promossi dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) in live streaming sulla piattaforma digitale Health Polis, iDea Congress.

Insufficienti livelli vitaminici in gravidanza possono portare a un’ampia serie di problemi. “Recenti studi hanno suggerito che riscontrare una carenza di vitamina D nella gestante possa essere inteso come un marker di cattiva prognosi della gravidanza stessa- spiega ancora Vierucci- si può andare incontro a complicazioni come il diabete gestazionale, la nascita di un bambino di basso peso o anche pretermine”. Il pediatra ricorda, infatti, che “lo stato vitaminico del neonato è completamente dipendente e proporzionale a quello della mamma. Per cui una madre carente di vitamina D partorirà un bambino carente. E questo può dare problemi sia nelle prime epoche di vita, che poi andare ad influenzare negativamente tutti i processi dell’acquisizione della massa ossea”.