Fiera Milano: Micam 90 riapre i padiglioni

Micam 90 riapre i padiglioni della Fiera di Milano: il Salone Internazionale della Calzatura è in calendario dal 20 al 23 settembre

Sarà il Salone Internazionale della Calzatura ad inaugurare la riapertura post Covid della Fiera Milano a Rho per le grandi manifestazioni: Micam è in calendario dal 20 al 23 settembre con l’edizione numero 90 e lancia una sfida internazionale che è già stata raccolta da oltre 500 aziende e da oltre 5000 buyer provenienti soprattutto dall’Italia e dall’Europa.

l salone occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6. I padiglioni 1 e 3 cambieranno la denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam e, per la prima volta, ci sarà un’area occupata da Mipel (la fiera internazionale più rappresentativa della pelle e della borsa) e da TheOneMilano Special, featured by Micam (il salone del prêt-à-porter femminile alto di gamma) per un format originale e promettente che offrirà un’opportunità inedita ai buyer in visita.

L’area Micam X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e iniziative dedicati ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future. Wonderland sarà la particolare piazza del Padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba Micam in Wonderland a cui si ispira l’edizione di settembre.

Tornerà, spiega Garantitaly, anche Emerging Designers l’area dedicata ai giovani talenti più promettenti. Ovviamente, sono state adottate tutte le più rigide misure per garantire la massima la tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale.

“Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy. L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i trend.

Tengo inoltre a sottolineare che, l’erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del Governo, sia una soluzione concreta per far ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto” afferma Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici.