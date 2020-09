Farmaci anticolinergici aumentano rischio Alzheimer

Farmaci anticolinergici legati all’aumento del rischio di Alzheimer secondo ricercatori della University of California San Diego School of Medicine

Un team di scienziati americani, guidato da ricercatori della University of California San Diego School of Medicine, riferisce che gli anticolinergici, una classe di farmaci utilizzati per una vasta gamma di condizioni, dalle allergie e raffreddori all’ipertensione e incontinenza urinaria, può essere associata ad un aumento del rischio di declino cognitivo, in particolare negli adulti più anziani a maggiore rischio di malattia di Alzheimer (AD).

I risultati sono stati pubblicati su Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology.

I farmaci anticolinergici sono ampiamente utilizzati per decine di patologie, minori e maggiori. Alcuni di questi farmaci richiedono una prescrizione medica, mentre altri possono essere acquistati liberamente come farmaci da banco.

Funzionano bloccando l’acetilcolina – un tipo di neurotrasmettitore noto per essere fondamentale per la funzione della memoria – dal legame ai recettori su alcune cellule nervose. L’effetto è quello di inibire gli impulsi nervosi parasimpatici, che sono coinvolti in una varietà di movimenti muscolari involontari, come quelli del tratto gastrointestinale e dei polmoni, e funzioni corporee come la salivazione, la digestione e la minzione.

I ricercatori hanno riferito che i partecipanti allo studi,o cognitivamente normali, che stavano assumendo almeno un farmaco anticolinergico al basale erano il 47 per cento più propensi a sviluppare un lieve deficit cognitivo (MCI), spesso un precursore della demenza come l’AD. Queste persone sono state seguite per un lungo periodo, fino a un decennio, confrontandole con chi non aveva preso tali farmaci.

“Questo studio, condotto da Alexandra Weigand, suggerisce che ridurre l’uso di farmaci anticolinergici prima che compaiano problemi cognitivi può essere importante per prevenire futuri effetti negativi sulla memoria e sulle capacità di pensiero, soprattutto per le persone a maggiore rischio di malattia di Alzheimer”, ha detto l’autore senior Lisa Delano-Wood, PhD, professore associato nel Dipartimento di Psichiatria presso la UC San Diego School of Medicine. Weigand è una studentessa laureata presso la San Diego State University/University of California San Diego Joint Doctoral Program in Clinical Psychology.

Nello studio sono stati coinvolti 688 adulti, divisi equamente per sesso, con un’età media di 74 anni. Nessuno dei partecipanti mostrava problemi cognitivi o di memoria all’inizio dello studio. Ognuno ha riferito se stava assumendo farmaci anticolinergici. Un terzo dei partecipanti assumeva tali farmaci, con una media di 4,7 anticolinergici per persona. I partecipanti sono stati sottoposti a test cognitivi completi annuali per un massimo di 10 anni.

I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che avevano assunto almeno un medicinale anticolinergico durante il periodo di 10 anni di osservazione avevano un aumento del 47% del rischio di progressione a MCI ( hazard ratio [HR]=1,47, intervallo di confidenza del 95% [CI]=1,10-1,98, P=0,02) rispetto a quelli che non li avevano assunti. Questo rischio è aumentato con una maggiore esposizione complessiva a questi farmaci.

I partecipanti con una predisposizione genetica all’AD che avevano anche preso unaCH avevano un rischio maggiore di due volte (HR=2,69, 95% CI=1,78-4,07, P < 0,001) aumentato il rischio di progressione a MCI rispetto a quelli che non erano predisposti e non avevano preso farmaci per laCH.

Gli scienziati hanno anche esaminato se i partecipanti avevano biomarcatori per la malattia di Alzheimer nel loro liquido cerebrospinale, come alcuni tipi di proteine, o un noto fattore di rischio genetico per AD. Hanno trovato che i partecipanti con biomarcatori di AD che stavano assumendo farmaci anticolinergici avevano quattro volte più probabilità di sviluppare MCI rispetto alle persone che mancavano di biomarcatori e non assumevano i farmaci anti colinergici. (HR=4,89, 95% CI=2,86-8,36, P < 0,001)

Allo stesso modo, le persone a rischio genetico per l’AD che assumevano farmaci anticolinergici avevano circa 2,5 volte più probabilità di sviluppare MCI rispetto a quelle senza fattori di rischio genetico e che non assumevano i farmaci.

“Crediamo che questa interazione tra i farmaci anticolinergici e i biomarcatori di rischio dell’Alzheimer agisca in un modo ‘double hit’,” ha detto Weigand, il primo autore dello studio. “Nel primo colpo, i biomarcatori dell’Alzheimer indicano che la patologia ha iniziato ad accumularsi e a degenerare in una piccola regione chiamata proencefalo basale che produce l’acetilcolina chimica, che promuove il pensiero e la memoria. Nel secondo colpo, i farmaci anticolinergici riducono ulteriormente l’immagazzinamento di acetilcolina nel cervello. Questo effetto combinato ha un impatto significativo sul pensiero e sulla memoria di una persona”.

Gli autori dello studio hanno notato che, anche se le persone anziane metabolizzano i farmaci anticolinergici in modo diverso rispetto alle persone più giovani, i farmaci anticolinergici sono stati presi a livelli molto più alti rispetto alla dose più bassa efficace raccomandata per gli adulti più anziani, con il 57 per cento preso al doppio del dosaggio raccomandato e il 18 per cento almeno quattro volte il dosaggio raccomandato.

“Questo indica una potenziale area di miglioramento, poiché la riduzione dei dosaggi di farmaci anticolinergici può eventualmente ritardare il declino cognitivo”, ha detto Weigand. “È importante che gli adulti più anziani che assumono farmaci anticolinergici si consultino regolarmente con i loro medici e discutano l’uso e i dosaggi dei farmaci”.

Delano-Wood ha notato che è necessario più lavoro per esaminare gli effetti cerebrali e cognitivi dei farmaci anticolinergici e se questi farmaci accelerano i cambiamenti cognitivi legati all’età o portano direttamente a disturbi neurodegenerativi, come l’AD. ”

David de Monteverde-Robb, direttore di farmacia all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge e specialista in neurologia, ha affermato che lo studio è stato “concepito in modo robusto” e ha aggiunto “dati reali di alta qualità ad un soggetto che ha mostrato un interesse crescente negli ultimi anni”. “Lo studio … evidenzia che esiste una vasta gamma di farmaci comunemente prescritti che possono mostrare effetti collaterali anticolinergici”, ha detto.

“Questa importante limitazione di identificare in modo appropriato i farmaci che possono mostrare effetti anticolinergici limiterà l’applicabilità dello studio al singolo paziente e l’identificazione dei pazienti a rischio”. Come tale, dipende dal fatto che i medici e i farmacisti siano a conoscenza della gamma di farmaci con possibile attività anticolinergica e considerino questo rischio nella gestione a lungo termine del paziente, quando la gestione acuta può comunemente distogliere da tali considerazioni a lungo termine”.

Ha anche sottolineato che lo studio ha rilevato che 98 dei 688 pazienti che hanno sviluppato l’MCI sono migliorati per tornare ad essere cognitivamente normali. “Sono necessari ulteriori dati sulla reversibilità degli effetti degli anticolinergici, ma vale la pena considerare la reversibilità del danno cognitivo quando si esaminano i farmaci di un paziente”, ha detto de Monteverde-Robb.