Alimenti essenziali per il nostro organismo: ecco perché 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere sono importanti per una dieta equilibrata

Oramai è un dato di fatto, provato più volte dalla scienza: il nostro organismo ha bisogno di integrare tutti i nutrimenti più importanti, ogni giorno, e attraverso cibi come la frutta e la verdura. Si parla infatti di alimenti assolutamente essenziali per il nostro benessere e per la nostra salute, ed è importante assumerli nelle giuste quantità, fra l’altro senza eccedere. Secondo il parere di noti nutrizionisti, la quantità giusta da assumere ogni giorno sarebbe 5 porzioni di frutta e di verdura, assolutamente essenziali per riuscire ad avere una dieta equilibrata e sana. Vediamo dunque di capire quali sono i perché di questa quota precisa.

Perché 5 porzioni di frutta e verdura?

Secondo alcuni studi statunitensi, per una dieta equilibrata e salutare servono almeno 3 porzioni di frutta e 2 di verdura ogni giorno. Una regola presto adottata anche dagli italiani, in quanto basata su verità scientifiche innegabili. Nello specifico, le 5 porzioni così suddivise riescono a garantire un ottimo quantitativo calorico, senza per questo esagerare, oltre alle quantità di nutrimenti necessarie per il sostentamento del nostro organismo. È chiaro che, se si vuole seguire questa indicazione, bisogna fare una bella scorta di alimenti freschi. Per evitare di fare spesso la spesa al supermercato, si possono cercare la frutta e la verdura online, ovvero nelle pagine dedicate nei negozi digitali, in modo da farsela portare direttamente e comodamente a casa, sempre fresca. Naturalmente il consiglio è di variare le tipologie di verdure e di frutti consumati, mantenendo il più possibile la regola dei 5 colori e in modo da non far subentrare la noia, aggiungendo quindi una marcia in più al proprio menù quotidiano.

Quant’è una porzione?

Una volta chiarito come suddividere le 5 (2 di verdure e 3 di frutta), è bene capire come quantificare ogni singola porzione. Un frutto intero equivale ad una porzione, se è grande, mentre nel caso dei frutti piccoli (come kiwi o albicocche ad esempio) ne servono 2 o 3 circa. Per quanto concerne le verdure, una porzione equivale a circa 50 grammi di insalata, mentre per gli ortaggi si arriva a 250 grammi.

Frullati e integratori contano?

A molte persone piace l’idea di consumare frutta e verdura frullandole o centrifugandole, per una questione di comodità. In tanti si chiedono se i frullati e i centrifugati valgono, e la risposta è positiva, ma bisogna fare alcune considerazioni. I nutrimenti di frutta e verdura vengono infatti mantenuti anche sotto questa forma, ma vengono disperse le fibre, molto importanti per una questione di regolazione delle funzioni intestinali. Inoltre, venendo a mancare la masticazione, questo può incidere sul minor senso di sazietà di chi consuma frullati e centrifugati. In conclusione, è meglio preferire sempre e comunque la frutta e la verdura in formato “standard”.

Mangiare la giusta quantità di frutta e verdura giornaliera è importantissimo per riuscire ad avere una dieta equilibrata e sana. Fortunatamente, come abbiamo visto, esistono anche dei semplici trucchi che possono aiutarci in questa sfida.