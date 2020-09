I delfini rosa tornano nelle acque di Hong Kong

I rari delfini rosa tornano a popolare le acque di Hong Kong: l’incremento della popolazione è avvenuto dopo il lockdown

Il raro delfino rosa è tornato a popolare le acque di Hong Kong. Il numero della popolazione è aumentato del 30 per cento nel fiume Pearl da marzo 2020, in concomitanza del lockdown per la pandemia Covid-19. La susa indopacifica, nota anche come delfino bianco cinese e delfino rosa, da anni non si vedeva nell’area a causa del traffico marittimo tra Hong Kong e Macao.

“I delfini che non vedevamo da quattro, cinque, sei anni sono tornati nell’habitat di Hong Kong”, ha dichiarato la biologa marina Lindsay Porter.

Gli scienziati, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), pensano che ci siano circa 2.000 delfini rosa nell’intero estuario del fiume Pearl.

Come riporta il WWf Hong Kong, negli ultimi anni il delfino bianco cinese ha dovuto affrontare una serie di minacce: pesca eccessiva, inquinamento delle acque e intenso traffico marittimo, insieme allo sviluppo costiero.