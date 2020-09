Google sfida TikTok: video brevi con YouTube Shorts

Google lancia la sfida a TikTok: arrivano video brevi con YouTube Shorts. La nuova funzione sarà testata in India

Brevi clip da 15 secondi sulle orme di TikTok. Google ha annunciato lo sviluppo di YouTube Shorts, una nuova funzione della popolare piattaforma video studiata per stare al passo con le ultime tendenze social.

Lo strumento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), permetterà di creare filmati in formato breve attraverso una app, montando più clip insieme, regolando la velocità e aggiungendo un sottofondo musicale selezionabile direttamente nella libreria di YouTube.

Per garantire una maggiore fruibilità dei video brevi, la homepage della piattaforma subirà un cambiamento, introducendo una nuova esperienza di visualizzazione verticale per passare più facilmente da una clip all’altra.

La versione beta di YouTube Shorts sarà testata prima in India, per poi essere lanciata progressivamente nel resto del mondo.