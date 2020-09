Dai Queen a Irama: la playlist preferita dei runner

Dai Queen a Irama passando per Alessandra Amoroso e Dance Monkey: ecco la playlist con le canzoni preferite dai runner

“Karaoke” di Boomdabash e Alessandra Amorso, la musica dei Queen e “When will my life begin?” di Rapunzel. Sono questi i punti fermi delle playlist dei runner. A scoprirlo sportsshoes.com, che ha analizzato oltre 27.500 brani presenti nelle oltre 1.800 playlist di chi fa sport per rivelare quali sono i pezzi più ascoltati durante la corsa.

Per la maggior parte delle persone, ascoltare musica mentre si corre è qualcosa di essenziale: molti corridori non escono di casa per andare a correre per strada o sul tapis roulant senza la loro playlist preferita. In effetti, è stato scientificamente dimostrato che l’ascolto di musica durante la corsa aumenta le prestazioni atletiche e velocizza i tempi di recupero.

“Karaoke” di Boomdabash e Alessandra Amoroso è la preferita per correre dagli italiani, seguita da “Mediterranea” di Irama. La maggior parte della musica nella top 10 è tra i 120 e 130 bpm (battiti per minuto), che a seconda del ritmo di corsa, corrisponde a circa cinque chilometri e mezzo all’ora.

Le canzoni da corsa più ascoltate

Karaoke – Boomdabash, Alessandra Amoroso – 122 bpm Mediterranea – Irama – 130 bpm Dance Monkey – Tones And I – 98 bpm Una Volta Ancora (feat Ana Mena) – Fred De Palma – 124 bpm Good Times – Ghali – 109 bpm Dove e Quando – Benji & Fede – 125 bpm Roses (Imanbek Remix) – SAINT JHN – 122 bpm Amore e Capoeira – Takagi & Ketra – 118 bpm Blinding Lights – The Weeknd – 171bpm Ti Volevo Dedicare (feat J-AX & Boomdabash) – Rocco Hunt – 120 bpm

L’amore per i Queen

Sono stati, inoltre, analizzati oltre 8.000 artisti per rivelare che la musica della rock band Queen è la più ascoltata dai runner, figurando sbalorditivamente nell’80% di tutte le playlist di corsa italiane.

I cantanti e band più popolari nelle playlist per correre

Il rapper italiano J-AX si piazza subito dopo, al secondo posto, presente in oltre 80% di tutte le playlist. I brani preferiti dei Queen per la corsa includono “Don’t Stop Me Now” e “Another One Bites The Dust”, mentre quelli di J-AX sono “Ostia Lido” e “Una Voglia Assurda”.

È evidente che il rock è il genere musicale più di voga nelle playlist dei runner italiani, con artisti rock come Imagine Dragons e Vasco Rossi, oltre ai Queen.

Anche il rap e l’hip hop sono i favoriti, mentre Baby K è l’unica donna a figurare nella top 10, con i brani “Non mi basta più (feat. Chiara Ferragni)” e “Playa”.

Queen J-AX Salmo Boomdabash Imagine Dragons Ghali Vasco Rossi David Guetta Irama Baby K

Anche la Disney nelle playlist dei runner

Questa ricerca ha mostrato come anche le canzoni dei musical e i film della Disney siano particolarmente apprezzate per correre. A livello mondiale, i brani più famosi della Disney sono un misto di cartoni classici e più recenti, con, al primo posto, ‘When Will My Life Begin?’ di Mandy Moore, tratto da Tangled (Rapunzel), seguito dalla canzone di gran successo ‘Let It Go’ di Frozen, interpretata da Idina Menzel. Oceania (Moana è il titolo originale del cartone) è l’unico film a comparire due volte nella top 10, rendendola la musica della Disney più popolare tra i runner.

When Will My Life Begin? – Mandy Moore – Tangled Let It Go – Idina Menzel – Frozen How Far I’ll Go – Auli’i Cravalho – Moana You’re Welcome – Dwayne Johnson – Moana Circle of Life – Carmen Twillie – The Lion King Try Everything – Shakira – Zootopia Go The Distance – Roger Bart – Hercules Life is a Highway – Rascal Flatts – Cars Be Our Guest – Angela Lansbury – Beauty & The Beast I’ll Make a Man Out of You – Donny Osmond – Mulan

Le canzoni dei musical più apprezzate nel mondo per correre

Con ogni probabilità, inoltre, gli amanti dei musical a livello planetario si dilettano a cantare “My Shot” del musical hip-hop Hamilton durante la loro corsa. Le canzoni di questo musical, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), figurano ben quattro volte nella top 10.