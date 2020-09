X Factor 2020 riparte con le audizioni

X Factor 2020: l’avventura riparte dalle audizioni. Al via domani, 17 settembre, la nuova edizione del talent

Una nuova formazione al tavolo dei giudici per l’inizio di un’edizione che sarà sicuramente diversa: da giovedì 17 settembre, su Sky e NOW TV, torna X Factor, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Al tavolo Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika.

Tutto pronto per un’edizione realizzata, in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto delle norme previste per l’emergenza sanitaria di questi mesi e che soprattutto non è più solo voce, ma anche scrittura, composizione, produzione musicale.

In uno studio completamente rinnovato – con una scenografia urban e più essenziale, rigorosa e piena di energia – lo storico Teatro 5 di Cinecittà, il teatro di posa più grande d’Europa, si è trasformato nell’headquarter di #XF2020.

In questo contesto inedito, con riprese anche in esterno, in luoghi simbolici della Capitale, i giudici ascoltano i giovani artisti in audizioni che diventano delle vere “one-to-one”, quasi degli “incontri privati” che hanno al centro la musica nella sua essenza. L’assenza del pubblico favorisce, così, il ritorno alla dimensione più intima, un viaggio per liberare l’emozione più profonda: “Back to music”, come recita il claim di questa edizione.

Una scelta obbligata ma naturale, che come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) deriva dalla necessità dei ragazzi di farsi sentire. Un’esigenza percepita in maniera chiarissima fin dai precasting (effettuati quest’anno in una nuova modalità, con i cantanti invitati a inviare video registrati a casa): erano giornate in cui molti di loro, dovendo stare nelle proprie abitazioni, hanno “scoperto” che la solitudine può ispirare la creatività e che hanno rotto il silenzio che il lockdown ha imposto loro con la musica e le parole che hanno composto e scritto.

Hanno scritto tanto i ragazzi quest’anno e, nella prima fase, si sono candidati in circa 40mila. Dopo la scrematura iniziale, i migliori sono arrivati davanti al tavolo dei giudici – tutto nuovo, a forma di X – per le Auditions di #XF2020, raccontate a partire da giovedì. Ogni venerdì, in prima serata, il programma andrà in onda su TV8.

Oggi alle ore 19.30 sul sito di X FACTOR a sarà disponibile un’anteprima esclusiva dalla prima puntata di X Factor 2020.