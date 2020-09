Apple Watch SE: arriva lo smartwatch economico

Apple lancia Apple Watch SE, lo smartwatch economico: la perfetta combinazione di design e funzionalità

Funzioni essenziali di Apple Watch in un design moderno e con un prezzo più accessibile. Sono queste le caratteristiche dell’Apple Watch SE, l’orologio intelligente presentato da Tim Cook nel corso dell’evento dedicato ai nuovi prodotti della Mela.

Più grande del 30 percento rispetto all’Apple Watch Series 3, il nuovo smartwatch ‘economico’ monta un display Retina, con bordi sottili e angoli arrotondati, disponibile con una gamma di nuovi quadranti ottimizzati. L’interfaccia permette font e icone delle app di grandi dimensioni e di facile lettura.

L’SE, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha lo stesso accelerometro, giroscopio e altimetro always-on dell’Apple Watch Series 6 e, grazie ai più recenti sensori di movimento e microfoni, offre potenti funzioni per la salute e la sicurezza, tra cui rilevamento cadute, SOS emergenze, chiamate d’emergenza internazionali e l’app Rumore.

La cassa, realizzata integralmente in alluminio riciclato, è disponibile in tre finiture ed è compatibile con tutti i cinturini per Apple Watch, incluso il nuovo Solo Loop e Solo Loop Intrecciato. Già in pre-order sul sito apple.com e attraverso l’app Apple Store, Apple Watch SE sarà disponibile dal 18 settembre.

Series 6: parola d’ordine benessere

Sensore e app per misurare l’ossigeno nel sangue, nuove finiture per le casse e watchOS 7. Sono queste alcune delle caratteristiche dell’Apple Watch Series 6, l’orologio intelligente di Apple presentato da Tim Cook.

Uno smartwatch che punta sulla salute con la nuova applicazione Livelli O₂, una funzione rivoluzionaria che offre agli utenti ancora più informazioni sul loro benessere generale, analizzando la saturazione di ossigeno nel sangue.

Anche watchOS 7, la settima versione del sistema operativo per Apple Watch, è stato pensato per gestire meglio la salute con funzioni innovative, tra cui il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani e nuovi tipi di allenamento per tenersi sempre attivi.

Da un lato il benessere, dall’altro il design. Apple Watch Series 6 monta un avanzato display Retina always-on 2,5 volte più luminoso rispetto ai suoi predecessori. A questo si affianca la possibilità di scelta tra nuove finiture per le casse e cinturini.

Novità anche per l’hardware, completamente riprogettato per garantire migliori prestazioni con l’utilizzo di un nuovo processore dual-core basato sul chip A13 Bionic.