Da Roma a Sanremo Rock: l’escalation dei Pulsar

Sono Riccardo Cipri e Cristian Cugini e con “Come Polvere” si sono aggiudicati un posto a Sanremo Rock Festival. Sono i Pulsar, duo romano nuovo acquisto dell’etichetta indipendente Star Century.



I Pulsar nascono dall’idea di Riccardo Cipri e Cristian Cugini, amici di vecchia data. All’età di 14 anni Riccardo si appassiona al mondo della musica ispirandosi ai grandi pilastri della storia del rock. Sin da giovanissimo lavora con varie band in esibizioni live e studio, questo fa maturare in lui la consapevolezza di volersi dedicare interamente ad un suo progetto inedito.

Cristian, invece, cresce tra le parole dei cantautori italiani e internazionali che ispirano le prose dei suoi testi a cui si dedica già da adolescente. Nel 2014 si trasferisce in Inghilterra, la patria della musica Rock. Roma e Londra sembrano così lontane, ma loro sono uniti più che mai. È proprio la distanza che rafforza il loro legame e favorisce una fruttuosa collaborazione che permette la pubblicazione di tre singoli già online negli store digitali più conosciuti e un EP inedito ancora in fase di registrazione.

Il primo singolo There I’ll be in lingua inglese, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), viene pubblicato il 09 settembre 2018 e risulta essere un brano molto apprezzato da radio italiane ed europee: il carburante giusto che spinge i due artisti a continuare il loro percorso.