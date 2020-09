Crash Bandicoot 4: arriva la demo del gioco

Dal 16 settembre disponibile la demo di Crash Bandicoot 4: l’uscita del videogame il 2 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One

Sarà disponibile dal 16 settembre la demo di Crash Bandicoot 4 – It’s About Time, nuovo capitolo della saga videoludica dedicata al marsupiale in blue jeans, in uscita il 2 ottobre per PS4 e Xbox One. La versione di prova del gioco sarà ottenibile dopo aver preordinato esclusivamente la copia digitale sul PlayStation Store o sul Microsoft Store. La demo conterrà ben due livelli, per sperimentare il nuovo gameplay, Snow Way Out e Dino Dash. Nel primo, sarà possibile giocare sia con Crash che con il dottor Neo Cortex.

Crash Bandicoot 4 – It’s About Time

Come nei primi titoli della saga, anche in ‘It’s About Time’ Crash si avvale di salti ed evoluzioni per sconfiggere i nemici, distruggere casse e raccogliere oggetti come la frutta Wumpa, vite extra e la maschera Aku-Aku.

Ma in questo quarto capitolo sono state introdotte alcune novità. Tra queste, la possibilità di giocare con Coco fin da subito e con altri personaggi sbloccabili nel corso del gioco (anche Dingodile), ognuno con abilità diverse.

Sono state aggiunte delle skin, ottenibili tramite gemme o completando un livello. I costumi serviranno solo per personalizzare i personaggi e non gli conferiranno nuove abilità.

Inoltre, sono stati introdotti i “Livelli N. Vertiti”, versioni alternative dei livelli già giocati, con meccaniche di gioco rivisitate. Una volta sbloccata questa modalità, sarà possibile rigiocare tutti i livelli del gioco con un nuovo stile grafico, nuove funzionalità e nuove sfide.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. Probabilmente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriverà in un secondo momento per le console next-gen PS5 e Xbox Series X.