Attore finge di stare male: cane randagio prova ad aiutarlo

Se ti senti male assicurati di avere un cane vicino a te. Lo testimoniano queste immagini provenienti dalla Turchia, dove l’attore Numan Ertuğrul Uzunsoy stava tenendo una performance in strada, accasciandosi per terra fingendo di essere gravemente ferito. Tra il pubblico presente, anche un cane randagio, che ha fatto irruzione sulla scena pensando che l’uomo stesse davvero soffrendo. Il cucciolo ha quindi deciso di dargli conforto, accoccolandosi vicino all’attore.

“Ero molto felice quando ho sentito i baci del cane”, ha raccontato Numan. “Mi sono davvero commosso. Era come un angelo che voleva aiutarmi. È stato un momento molto emozionante per me. Non me l’aspettavo”.

Il cane randagio è stato poi accompagnato fuori dalla scena da un operatore dello staff e, una volta assicuratosi che l’attore stava bene, si è allontanato.

Numan ha deciso di ricambiare il “favore” e da giorni si reca sul posto dell’insolito incontro per ritrovare il suo angelo a quattro zampe, sperando di aiutarlo a trovare una casa.

“Lo cercherò finché non lo troverò. Ho sempre amato gli animali” ha concluso come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).