Sonik in radio con “L’Estate Sta Finendo”

Sonik ft. Johnson Righeira in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “L’Estate Sta Finendo (Baciami)”

Il dj e produttore torinese SONIK e l’inconfondibile personalità di JOHNSON RIGHEIRA propongono la loro libera interpretazione di un cult che segnato la storia del panorama italiano: L’ ESTATE STA FINENDO!

Il progetto nasce dall’ idea del produttore torinese di dare nuove sonorità e riproporre il brano in versione 2020. Sonorità più attuali, miscelate ad un retrogusto anni 90, sono gli ingredienti principali della produzione. Una contaminazione di suoni che raccoglie 3 generazioni, il tutto in stile “Made in Italy”.

“L’estate sta finendo, un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va”.

In un periodo storico di grande difficoltà, parole che sembrano raccontarci la fine di un’idea di estate che “non c’è stata”. Quest’ anno più che mai le parole della canzone “L’estate Sta Finendo” sembrano assumere un significato diverso, particolare: sembrano proprio raccontarci la fine di un’ estate che è mancata. Sembrano raccontarci la nostalgia della grande “estate italiana”. Un’ Italia con la grande voglia di divertirsi e i Righeira seppero descrivere bene questa sensazione.

