Netflix rilascia l’interfaccia in lingua Bahasa Melayu

Netflix lancia la nuova intefraccia in Bahasa Melayu, la lingua malese: gli utenti potranno guardare serie e film con sottotitoli e doppiaggio

Dopo quella in lingua hindi Netflix ha lanciato la sua interfaccia utente in lingua malese (Bahasa Melayu) consentendo agli abbonati di navigare l’interfaccia, leggere titoli e sinossi, guardare serie e film con sottotitoli e doppiaggio in Bahasa Melayu.

“Netflix vuole permettere agli abbonati di controllare l’intera esperienza di intrattenimento, per questo è lieta di poter offrire finalmente i suoi contenuti anche in Bahasa Melayu. La novità migliora l’esperienza di tutti gli abbonati che preferiscono guardare Netflix nella propria lingua nazionale”, ha dichiarato un portavoce Netflix.

L’interfaccia in Bahasa Melayu darà maggiore flessibilità alle famiglie. Gli abbonati potranno assegnare tale lingua al proprio profilo attraverso l’opzione Lingua nella sezione Gestisci i profili del computer, della TV o del browser per dispositivi mobili. L’esperienza completa Netflix in Bahasa Melayu, dalla registrazione alla ricerca fino alle collezioni e ai pagamenti, è disponibile su tutti i dispositivi. Gli abbonati Netflix possono configurare fino a cinque profili per ogni account e ogni profilo può avere una diversa impostazione di lingua. Anche gli abbonati al di fuori della Malesia potranno impostare l’interfaccia utente in lingua.

Netflix continua a raccontare le storie malesi a un pubblico globale. Presto gli abbonati di tutto il mondo potranno guardare il nuovo speciale stand-up Dr. Jason Leong: Hashtag Blessed del medico e comico malese dottor Jason Leong e la nuova commedia romantica di Adrian Teh, All Because of You. Anche le serie e i film preferiti dagli abbonati malesi, come Stranger Things, The Witcher, Kingdom, The Umbrella Academy, saranno disponibili con sottotitoli in Bahasa Melayu.

Netflix continua a investire nel miglioramento dell’esperienza di visione con funzionalità come Smart Downloads, filtro famiglia e riga Top 10.