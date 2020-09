China Eastern Airlines e China State Railway Group hanno lanciato in Cina i primi viaggi combinati aereo-ferroviari

China Eastern Airlines e China State Railway Group hanno lanciato un nuovissimo servizio congiunto basato sulla connettività tra i loro sistemi di biglietteria, consentendo ai passeggeri di acquistare biglietti per viaggi combinati aereo-ferrovia sul app mobile di entrambe le società.

Questa è la prima volta in Cina che i sistemi di biglietteria dell’operatore ferroviario ad alta velocità e della principale compagnia aerea del paese sono collegati tra loro.

Nella prima fase del servizio di viaggi combinati aereo-treno, sarà possibile viaggiare tra le città delle province di Jiangsu, Zhejiang e Anhui della Cina orientale e le destinazioni nazionali delle rotte aeree della CEAir via Shanghai. In futuro, il servizio sarà esteso a più grandi città cinesi. Il nuovo servizio di viaggi combinati è uno dei frutti dell’accordo di cooperazione strategica tra China Eastern e China Railway. Nel Settembre 2019, le due parti hanno firmato l’accordo e raggiunto un consenso sulla cooperazione sul lancio di prodotti innovativi di viaggio combinato, sulla promozione della connettività tra i sistemi di biglietteria per il servizio integrato di vendita dei biglietti e sull’agevolazione dello sviluppo integrato di servizi di trasporto completi.