Dalle console agli smartphone, l’evoluzione dei videogames dal 1972 ai giorni nostri

In origine era PONG, una pallina che rimbalzando tra due linee simulava appunto una partita di ping pong. Tutto in bianco e nero. Di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta da quel 1972, anno che vide la nascita del primo videogames prodotto da Atari. Il successo fu talmente ampio da indurre l’azienda a produrre una console dedicata poco tempo dopo. Dopo quasi 50 anni è quasi imbarazzante vedere come fosse primordiale la grafica di PONG, soprattutto quando stringiamo tra le mani i nostri smartphone super tecnologici con cui giocare a videogames di ogni tipo sempre più realistici. Ma quali sono i titoli più amati? Scopriamolo insieme nelle prossime righe.

Android vs iOS: quale piattaforma scegliere per giocare?

La battaglia difficilmente avrà mai una fine. Parliamo dell’eterno scontro che vede contrapposti i sostenitori di Android contro quelli di iOS. Entrambi i sistemi operativi hanno store per scaricare videogames (e altre applicazioni) davvero molto forniti, e determinare quale sia il migliore non è probabilmente possibile. Ciò che è certo è che in cima alla lista dei giochi più scaricati troviamo sicuramente quelli di corse automobilistiche.

Il livello di realismo raggiunto è davvero impressionante, e la grafica offerta fa impallidire le consolle dedicate di qualche anno fa. Tra l’altro molti smartphone moderni permettono il collegamento con la tv, dando la possibilità di immergersi in un’esperienza di gioco davvero eccezionale. Qualche titolo molto noto al grande pubblico? F1, Need for Speed, e Real Racing. Al secondo posto dei videogames più scaricati troviamo quelli di sport: calcio, tennis, basket, e molti altri ancora.

In particolar modo quelli di calcio sono sicuramente i più diffusi, e le software house hanno riadattato alcuni dei loro titoli più famosi proprio per giocare sui “piccoli” schermi degli smartphone. Come non citare dunque Fifa e Pro Evolution Soccer. Parliamo di due giochi “storici”, il cui successo è stato decretato anni fa su consolle. Anche in questo caso troviamo chi preferisce uno, e chi l’altro, ma ciò che conta è che il pallone viene messo al centro…dello schermo.

Giochi per smartphone: quiz, passatempi e casinò

Non tutti i videogiocatori sono per il brivido sullo smartphone. Alcuni infatti amano semplicemente rilassarsi, magari rispondendo a qualche quiz, o passando solamente del tempo con qualche rompicapo. In questo settore abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, e non basterebbe una vita intera per esplorare e provare tutti i titoli presenti sugli store. Senza dimenticare la possibilità che molti giochi offrono di poter sfidare amici e sconosciuti da ogni angolo del mondo, che rende ancora più avvincente il tutto.

Un’altra famiglia di giochi per smartphone davvero molto amata è quella che riproduce i giochi da casinò, come quelli recensiti su casinoonlineaams.net: video poker, slot machine, roulette, giochi di carte, da tavolo, blackjack, scommesse, lotterie e molto altro ancora. Probabilmente tra questi i più diffusi rimangono proprio quelli di slot machine, disponibili in una quantità indefinita di versioni, con moltissimi temi e funzionalità accattivanti.

Anche in questo caso il livello di realismo raggiunto è davvero molto alto, e in grado di offrire un’esperienza di gioco paragonabile a quella di un casinò reale. Infine, a riempire il tempo libero degli appassionati di videogames per smartphone, troviamo gli emulatori. In questo caso la fascia di età interessata da tali applicazioni è più alta, e formata dai nostalgici degli anni ’80 e ’90. La bellezza di queste app infatti, è che sono in grado di riprodurre proprio i videogiochi e le consolle di quegli anni.

Tra i più diffusi troviamo sicuramente gli emulatori Atari, Commodore, Sega, e molte altre ancora. Per molte persone giocare a titoli come Street Fighter, Sonic, Mario Bros, Crash Bandicoot, Doom, Metal Gear Solid, o Final Fantasy, non rappresenterà nulla. Ma per molte altre significa fare un tuffo in un passato che ha fatto la storia dei videogames, e che ancora fa battere loro il cuore. Un’ultima precisazione: ovviamente dagli store è possibile scaricare anche PONG, per un ritorno alle origini.