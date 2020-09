Buongiorno, Verônica debutta a ottobre su Netflix

La caccia è aperta: Netflix annuncia il teaser, la locandina e la data d’esordio della serie Tv Buongiorno, Verônica tratta dall’omonimo libro

Siamo ormai agli sgoccioli e il tempo stringe per Verônica (Tainá Müller), un’impiegata del dipartimento omicidi della polizia di San Paolo che si ritrova improvvisamente impegnata in una misteriosa caccia ad alto rischio. Sono queste le anticipazioni svelate dal teaser della serie originale Netflix Buongiorno, Verônica. Sono state anche divulgate la locandina ufficiale e la data di esordio della serie: il primo ottobre, solo su Netflix.

Adattato dall’omonimo romanzo a quattro mani della criminologa Ilana Casoy e dello scrittore Raphael Montes, questo thriller di fantasia segue una poliziotta decisa a usare le sue doti investigative per indagare due casi intriganti e per aiutare le vittime a ribellarsi contro violenze e ingiustizie. La prima è una donna raggirata da un truffatore su Internet. La seconda è Janete (Camila Morgado), moglie di Brandão (Eduardo Moscovis), un serial killer brillante e pericoloso che all’apparenza vive una vita normale, ma che nasconde una mente crudele capace di imprigionare le sue vittime come uccelli in una gabbia.

Nel cast compaiono anche Elisa Volpatto, Silvio Guindane, César Melo, Adriano Garib e Antônio Grassi. Questa serie carica di suspence e azione è stata ideata e adattata per la TV da Raphael Montes, partendo dalla sceneggiatura scritta insieme a Ilana Casoy, Gustavo Bragança, Davi Kolb e Carol Garcia. José Henrique Fonseca è il regista principale, con il supporto di Izabel Jaguaribe e Rog de Souza. I produttori esecutivi sono José Henrique Fonseca, Eduardo Pop, Ilana Casoy e Raphael Montes, mentre la casa di produzione è Zola Filmes.

Informazioni su Netflix

Netflix è il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 193 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un’ampia varietà di generi e lingue. Gli abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza impegno.

Informazioni su Zola Filmes

Zola Filmes è una società di produzioni audiovisive di Rio de Janeiro che si occupa esclusivamente di contenuti di fiction. Tra le sue produzioni figurano la serie TV Mandrake (2012), le serie drammatiche Lúcia McCartney (2016) e Espinosa (2015), oltre alla serie per bambini Valentins (2017). La società è stata fondata nel 2011 da José Henrique Fonseca, Eduardo Pop e Gustavo Bragança.

Informazioni sul libro Bom Dia, Verônica

Pubblicato nel 2016 da Darkside Books sotto lo pseudonimo Andrea Killmore, il thriller BOM DIA VERÔNICA ha venduto 10.000 copie alla sua prima edizione, sollevando la curiosità dei fan sulla vera identità dell’autore. Il segreto ormai è allo scoperto: la criminologa e autrice Ilana Casoy e l’autore e sceneggiatore Raphael Montes hanno collaborato al romanzo che combina crimini veri e di fantasia. La seconda edizione sarà pubblicata quest’anno.