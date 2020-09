Come il brutto anatroccolo: il video della foca albina fa il giro del mondo ma il branco lo evita. Presto il cucciolo potrebbe essere abbandonato definitivamente

Una foca albina è diventata la nuova star di Instagram. Battezzato “brutto anatroccolo”, il tenero pinnipede è stato avvistato a lungo le coste di Ochotsk, nella Russia siberiana orientale, e i suoi scatti hanno fatto il giro del mondo. L’esemplare, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è probabilmente albino, evento molto raro nel mondo delle foche. Secondo gli esperti ne nasce una su 100mila.

Al momento, secondo il biologo Vladimir Burkanov che sta monitorando la foca albina, il piccolo non è ancora un reietto, ma sembra essere comunque evitato dal suo gruppo.

Ma non dalla mamma: appare infatti ben nutrito e molto attivo.

In caso venga abbandonato definitivamente dal branco, il “brutto anatroccolo” sarà preso in custodia dagli specialisti della fauna selvatica e trasferito in una struttura adeguata.