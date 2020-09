Previsioni meteo 11 settembre: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 settembre: vortice depressionario in avvicinamento all’Italia con piogge su Sardegna, aree di Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche

Come preannunciato una goccia fredda di origine atlantica in queste ore si sta avvicinando all’Italia, portando piogge e un lieve calo delle temperature. Nella giornata di oggi infatti lo spostamento verso il Tirreno del vortice depressionario causerà un peggioramento del tempo sulla Sardegna, le regioni di Nord-Ovest e quelle centrali tirreniche. Il clima risulterà invece più asciutto sul resto della Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche nella giornata di domani avremo un po’ di instabilità sulle regioni tirreniche mentre a seguire è atteso un miglioramento con temperature di nuovo in aumento. Nella seconda metà del mese, poi, resta in piedi lo scenario di un cedimento dell’anticiclone con l’arrivo di perturbazioni di origine atlantica.

Intanto per oggi, venerdì 11 settembre 2020, al Nord Italia maltempo sulle regioni occidentali con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge associate fin dalle prime ore del mattino. Tempo stabile al nord-est con della nuvolosità irregolare.

Tempo per lo più stabile sulle regioni centrali dell’Italia salvo sulla Toscana e sul Lazio dove non si escludono dei locali acquazzoni. Nubi irregolari in transito su tutte le regioni alternate a brevi schiarite.

In Toscana piogge sparse nel corso delle ore diurne su gran parte della regione, più asciutto nel pomeriggio sulla costa centro settentrionale; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori.

Bel tempo sulle regioni meridionali peninsulari con ampie schiarite durante tutta la giornata, cieli nuvolosi o molto nuvolosi invece sulle isole maggiori con piogge o temporali specie in Sardegna.

In Calabria ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il territorio; nubi in aumento al pomeriggio con isolate piogge sui settori interni. In serata il tempo sarà stabile con nubi sparse su gran parte della regione.

Temperature in calo specialmente nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.