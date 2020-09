Previsioni meteo 10 settembre: piogge in arrivo da Ovest

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 settembre: perturbazione e piogge in arrivo sulla Sardegna, regioni di Nord-Ovest e centrali tirreniche

Dopo giorni di sole e caldo con l’anticiclone le condizioni meteo stanno per cambiare almeno su parte dell’Italia. Lo spostamento verso Est, dal Mediterraneo occidentale, di un minimo depressionario porterà infatti piogge e temporali già dalla giornata di oggi. Allerta sulla Sardegna, dove sono attesi fenomeni intensi, ma le precipitazioni interesseranno anche le regioni di Nord-Ovest e le centrali tirreniche. Bel tempo sul resto della Penisola

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF avremo ancora instabilità anche all’inizio del weekend con le piogge che insisteranno sulle regioni tirreniche. Nel corso del prossimo fine settimanali tempo migliorerà gradualmente al Centro e al Nord mentre avremo un po’ di instabilità su Calabria e Sicilia. A seguire, dopo un breve miglioramento, da metà mese si intravede un cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di perturbazioni di origine atlantica.

Intanto per oggi, giovedì 10 settembre 2020, al Nord Italia tempo inizialmente stabile su tutti i settori, ma con rapido peggioramento al Nord Ovest in arrivo e piogge via via più intense specie sul Piemonte. Locali fenomeni attesi anche su Appennino emiliano occidentale e Lombardia.

Al Centro giornata caratterizzata da generale bel tempo ma con nubi in aumento sui settori tirrenici e locali acquazzoni in Appennino nelle ore centrali.

In Toscana cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio; nuvolosità in generale aumento al pomeriggio con isolate piogge sui settori interni. Tempo asciutto in serata su gran parte del territorio salvo locali fenomeni sui settori settentrionali.

Al Sud e sulle Isole tempo diffusamente instabile sulla Sardegna con fenomeni temporaleschi a tratti molto intensi dapprima sui settori occidentali dell’Isola in successiva estensione alle rimanenti zone. Locale instabilità attesa anche sui rilievi della Sicilia.

In Calabria giornata di bel tempo su tutto il territorio. Ampi spazi di sereno nelle ore diurne su gran parte della regione, locali innocui addensamenti sui rilievi; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Temperature in calo al Nord-Ovest e sulla Sardegna, stazionarie altrove o in rialzo nei valori minimi.

