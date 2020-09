Previsioni meteo 8 settembre: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 8 settembre: dopo l’ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Nord Italia torna il sole su tutta la Penisola

L’autunno non decolla sull’Italia con condizioni meteo che torneranno pienamente estive in questi giorni. Il rapido peggioramento di ieri sulle regioni del Nord infatti è già solo un ricordo visto che l’anticiclone ha ripreso la scena regalando sole e caldo senza eccessi. Sarà così anche nella giornata di oggi, con cieli sereni lungo tutto lo Stivale e temperature in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF almeno fino a venerdì il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni. Nel fine settimana invece lo spostamento verso Est di un minimo depressionario posizionato ora sul Mediterraneo occidentale potrebbe portare piogge al Nord e al Centro.

Intanto per oggi, martedì 8 settembre 2020, al Nord Italia tempo prevalentemente stabile e asciutto su tutte le regioni ma con locali nubi al mattino sulle pianure e qualche addensamento sulle Alpi.

Al Centro intera giornata caratterizzata da stabilità atmosferica su tutte le regioni salvo innocua nuvolosità in formazione sui rilievi nelle ore pomeridiane.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio sull’intera regione; in serata il tempo non subirà variazioni e si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole bel tempo nella prima parte della giornata, peggioramento al pomeriggio sui rilievi di Calabria e Isole maggiori con temporali sparsi. Migliora in serata.

In Calabria in particolare cieli poco nuvolosi nel corso della giornata su tutto il territorio; locali temporali nel pomeriggio sulla Sila, mentre altrove il tempo sarà stabile . Tempo asciutto anche in serata con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Temperature in aumento specie al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.