Dario Sansone canta la storica “Voce ‘e notte”

Dario Sansone online con “Voce ‘e notte” feat. Ilaria Graziano. Una canzone in lingua napoletana composta nel 1903

“Per amore e per gioco, nella distanza della quarantena con attrezzature casalinghe io e Ilaria Graziano abbiamo riletto con i nostri cuori una canzone immortale“.

In poche ma sentite righe Dario Sansone, il frontman del gruppo FOJA, inaspettatamente annuncia la pubblicazione di un nuovo brano. Questa volta Dario Sansone rielabora, a modo suo, un classico della tradizione napoletana e lo fa con l’incredibile voce della folk singer Ilaria Graziano, nota per i lavori con Salsaruba, Yoko Kanno e nel duo con il chitarrista Francesco Forni.



Voce ‘e notte è una canzone in lingua napoletana composta nel 1903 e pubblicata nel 1904 dalle edizioni musicali Bideri. Il testo fu scritto da Edoardo Nicolardi, mentre la musica fu realizzata da Ernesto De Curtis. Negli anni il brano è stato interpretato da colossi dela tradizione e del pop italiano e straniero: Mario Abbate, Roberto Murolo, Lina Sastri, Piero Valli, Claudio Villa.



Ascolta su Spotify e Youtube

Official Web & Social

