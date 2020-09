Rockstar di DaBaby è la più ascoltata su Spotify

Rockstar di DaBaby è la canzone più ascoltata dell’estate 2020 su Spotify. In Italia il primo posto è tutto di Irama con Mediterranea

Questa è stata un’estate come nessun’altra prima d’ora, ma la musica ci ha fatto compagnia come sempre fornendoci una colonna sonora vivace e adatta alla stagione. Spotify rivela che “Rockstar” di DaBaby (featuring Roddy Ricch) è la canzone più ascoltata in streaming dell’estate 2020 a livello globale.

Con oltre 380 milioni di stream tra il 1° giugno e il 15 agosto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la traccia è stata un pilastro della nostra classifica globale ed è una delle canzoni più ascoltate dell’anno sulla popolare playlist RapCaviar di Spotify.

In Italia, la canzone più ascoltata nello stesso arco temporale, con oltre 37 milioni di stream, è “Mediterranea” di Irama. “Sono entusiasta – ha commentato il cantante – anche quest’anno abbiamo spaccato. Ho lavorato molto perché accadesse e speravo arrivasse questo successo…ma non è finita qui, presto ci saranno tante novità!”.

Parlando poi di questi mesi, ha aggiunto: “Ho passato l’estate a terminare ‘Crepe’, l’EP che sta per uscire, a incidere la versione in spagnolo di Mediterranea e sto già pensando a nuovi progetti!”.

Le canzoni dell’estate

“Blinding Lights” di The Weeknd è la seconda canzone più ascoltata questa estate, con poco meno di 340 milioni di stream durante il periodo estivo, seguita da “Roses – Imanbek Remix” di SAINt JHN, una popolare aggiunta alle playlist di allenamento su Spotify, che con il suo jam upbeat ha ottenuto oltre 280 milioni di stream.

Harry Styles si è fatto apprezzare con “Watermelon Sugar”, arrivando tra i primi 5.

Dua Lipa è stata per due volte nella top 20 con “Don’t Start Now” e “Break My Heart”, entrambe incluse nell’album “Future Nostalgia”, pubblicato durante la quarantena.

Anche Ariana Grande entra in classifica con due canzoni, le collaborazioni di successo “Rain On Me” con Lady Gaga e “Stuck with U” con Justin Bieber.

In Italia la seconda più ascoltata è stata “M’ Manc” di Shablo con Geolier e Sfera Ebbasta, seguita da “Karaoke” dei Boomdabash & Alessandra Amoroso.

La classifica globale completa

1. “ROCKSTAR” by DaBaby featuring Roddy Ricch

2. “ Blinding Lights ” by The Weeknd

3. “Roses – Imanbek Remix” by SAINt JHN

4. “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” by Jason Derulo and Jawsh 685

5. “ Watermelon Sugar ” by Harry Styles

6. “death bed (coffee for your head)” by Powfu, beabadoobee

7. “Rain On Me” by Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. “ Toosie Slide ” by Drake

9. “Breaking Me” by Topic, A7S

10. “Dance Monkey” by Tones And I

11. “ ily (i love you baby) ” by Surf Mesa featuring Emilee

12. “Don’t Start Now” by Dua Lipa

13. “Party Girl” by StaySolidRocky

14. “ Blueberry Faygo ” by Lil Mosey

15. “Break My Heart” by Dua Lipa

16. “Stuck with U” by Ariana Grande featuring Justin Bieber

17. “Someone You Loved” by Lewis Capaldi

18. “MAMACITA” by Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. “La Jeepta – Remix” by Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. “The Box” by Roddy Ricch

Classifica delle canzoni più ascoltate in Italia:

1. “Mediterranea” by Irama

2. “M’Manc” by Geolier, Sfera Ebbasta, Shablo

3. “Karaoke” By Alessandra Amoroso, Boombadash

4. “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” by Random

5. “MAMACITA” by Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

6. “A Un Passo Dalla Luna” by Ana Mena, Rocco Hunt

7. “Good Times” by Ghali

8. “Bimbi per strada (Children)” by Fedez, Robert Miles

9. “Spigoli” by Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme

10. “Breaking Me” by Topic, A7S

11. “Non mi basta più (feat. Chiara Ferragni)” by Baby K, Chiara Ferragni

12. “Il bacio di Klimt” by Emanuele Aloia

13. “Superclassico” by Ernia

14. “Rockstar (feat. Roddy Ricch)” by DaBaby, Roddy Ricch

15. “Guaranà” by Elodie

16. “ TesTa TrA Le NuVoLE, pT.2” by Alfa, Yanomi

17. “ELEGANTE (feat. Sfera Ebbasta)” by DrefGold, Sfera Ebbasta

18. “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” by Jason Derulo, Jawsh 685,

19. “Nena (feat. Geolier & Andry The Hitmaker)” by Andry The Hitmaker, Boro Boro, Geolier

20. “ Paloma (feat Anitta)” by Anitta, Fred De Palma