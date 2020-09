Giochi da casino: ecco quali spopolano in Rete

I casino online negli ultimi anni hanno conquistato sempre più clienti, complice non solo la comodità di poter scommettere da casa o dal proprio cellulare, ma anche per la vasta offerta di giochi e servizi che riescono a fornire.

In Italia vanno forte le scommesse sportive su sport come il calcio, il basket o il ciclismo, seguite a ruota dai tipici giochi da casino. Tra questi, una parte importante è occupata dalle slot machine online, di cui la famosa Book of Ra è una tra le più popolari.

Non solo slot machine, ma anche roulette, blackjack e poker hanno i loro fan

Le opportunità di intrattenimento in un casino digitale sono vaste. L’offerta di un casino online infatti risulta ampiamente superiore a quella di un casino terrestre, con centinaia (se non migliaia in quelli più forniti) di prodotti. Altro fattore determinante è la comodità di poter giocare da casa senza per forza andare in un casino vero e proprio per poter puntare alla roulette o ad altri tipici giochi che si trovano solo in un casino terrestre. Con la possibilità di farlo anche tramite mobile, l’appetibilità dei casino digitali è cresciuta ulteriormente .

I giochi che tengono banco più di tutti sono i classici giochi da casino come la roulette, il blackjack e il poker. Dopo aver goduto di estrema popolarità, il poker online ha lasciato il posto alle slot machine online, vera mania degli ultimi anni.

Oltre a scommesse sportive e casino games, ultimamente stanno riscuotendo molto successo anche gli e-sport . Oltre a poter seguire i vari tornei nazionali e internazionali, è possibile anche scommetterci sopra, così come qualsiasi altro evento sportivo, alla stregua di una partita di calcio o di basket.

Le ragioni della popolarità delle slot online

Facendo un giro sui migliori casino online ADM (cioè quelli legali e con regolare licenza), non è difficile capire perché le slot online siano così apprezzate. Tra i giochi da casino, le slot su Internet riscuotono successo perché:

Offrono una selezione di scelta enorme

Sono facili da giocare

Hanno temi accattivanti (come ad esempio il tema Antico Egitto della slot Book of Ra )

(come ad esempio il tema della slot ) Possono essere giocate anche gratis

Quest’ultima caratteristica permette anche a chi non vuole giocare a soldi di intrattenersi ugualmente, ma senza rischiare. Le slot di ultima generazione infatti hanno grafiche e dinamiche di gioco che si stanno avvicinando sempre di più a dei video-game. Per cui, sono uno strumento di intrattenimento al pari di un gioco scaricabile sul proprio smartphone. Inoltre, i giocatori che amano scommettere, hanno la possibilità di provare una slot machine nella sua versione demo con soldi finti prima di fare con denaro reale; una cosa impossibile da fare con una slot machine fisica.

I casino ADM sono gli unici legali in Italia

Quando si vuole giocare con soldi su Internet, è meglio farlo in casino certificati. In primo luogo, perché sono quelli che offrono servizi e prodotti migliori, in secondo luogo perché sono più sicuri. In Rete si può cadere vittime di truffe, e gli stessi operatori non è detto che siano del tutto trasparenti, come ad esempio quei casino che offrono servizi da gioco online in Italia con un dominio .com (i domini .it sono gli unici totalmente legali).

Qui entra in gioco lo Stato italiano, che certifica i casino in linea con la normativa sul gioco d’azzardo con il marchio ADM, che è sinonimo di trasparenza, sicurezza e promozione di un approccio al gioco in maniera responsabile.

Cos’è il marchio ADM (ex AAMS)

Il marchio ADM sta per Agenzia Dogane e Monopoli, l’istituto facente parte del Ministero dell’Economia che si occupa di gioco d’azzardo. Prima questo compito era assegnato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS appunto) ma, in seguito ad un riassetto istituzionale, ora è stata rinominata ADM.

Solo dopo aver ottenuto una regolare licenza da gioco a distanza (tramite partecipazione ad appositi bandi) è possibile iniziare ad offrire scommesse online in Italia ed esibire il marchio ADM. L’ottenimento della licenza è subordinata a rigidi controlli da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli che, anche dopo aver rilasciato la licenza, monitora che i casino rispettino le leggi sul gioco d’azzardo.