Quinoa, grano saraceno e riso venere: l’insalata gluten free

Oltre a riso e mais sapevi che esistono altri cereali naturalemte privi di glutine? Quinoa e grano saraceno ne sono un esempio e con un po’ di fantasia si possono preparare piatti unici sani, ma ricchi di gusto, ideali in estate e non solo.

Nello specifico la quinoa è uno pseudo cereale ricco in proteine, carboidrati e fibra alimentare. Contiene lisina e metionina due aminoacidi essenziali molto importanti. Inoltre, fornisce una buona quota di minerali e vitamine, in particolare magnesio, vitamina C e vitamina E. E’ un alimento energizzante e l’elevato contenuto proteico, rende la quinoa una valida alternativa agli alimenti proteici di origine animale. Mentre il grano saraceno, tipico di piatti come la polenta taragna, è un alimento energetico, facilmente assimilabile, molto indicato nei casi di digestione difficile e denutrizione.

Questi due finti cereali, spiega la nutrizionista del Policlinico di Milano, possono essere un’ottima base per preparare insaltone estive accompagnate da riso venere, fonte di antiossidanti che contrastano l’azione dannosa dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare, e utile contro il gonfiore e la ritenzione idrica; tonno, alimento ricco in vitamina D, una vitamina dall’effetto immunostimolante; e coriandolo, una spezia in grado di combattere nausea, vomito, diarrea ed emicrania, oltre ad avere ottime proprietà digestive, antibatteriche, disinfettanti e antidolorifiche. Il tutto può essere poi impreziosito e condito con altri alimenti di origine vegetale per rendere l’insalata più ricca e sana.

Ingredienti:

400 g di un mix di quinoa, grano saraceno e riso venere (riso nero)

160 g tonno al naturale

10 pomodorini pachino

1 cipolla dorata

Succo di un limone

8-10 prugne senza nocciolo

2 cucchiai di olio EVO (extra-vergine di oliva)

2 cucchiaini di coriandolo in polvere

Procedimento:

– Mondare la cipolla dorata e tagliarla finemente.

– Scaldare una padella antiaderente.

– Versare l’olio extravergine di oliva, la cipolla tritata e i pomodorini e mescolare con un cucchiaio di legno per insaporire: far rosolare a fuoco moderato per circa 5 minuti.

– Nel frattempo, portare ad ebollizione una pentola piena di acqua e versare il misto di cereali: far lessare per 15 minuti circa.

– Scolare i cereali e aggiungerli nella padella insieme a cipolla e pomodorini: mescolare e far insaporire gli ingredienti per circa un 1 minuto.

– Spegnere il fuoco e aggiungere il tonno scolato, il succo di limone, le prugne denocciolate e il coriandolo.

– Mescolare tutti gli ingredienti e trasferite in un recipiente o insalatiera.

Buon appetito!