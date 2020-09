Nel nuovo EP Irama mostra le sue “Crepe”

Non provate a etichettare Irama. Cantautore, rapper o idolo delle folle. L’ex Amici non è nulla di tutto questo, è semplicemente se stesso e lo ribadisce con il suo nuovo EP, “Crepe”, fuori oggi per Warner Music Italy. Un progetto variegato che regala tutte le sfaccettature, artistiche e personali, del 24enne.

Sette le tracce nel disco, che sembrano voler ribadire la versatilità di Irama, capace di emozionare con dolci ballad ma anche catturare l’orecchio con un flow stringente e – nel giro di poche tracce – passare ai ritmi danzerecci con i tormentoni estivi che ormai sono il suo forte.

Oltre alla title track, in “Crepe” – non a caso – ritroviamo “Mediterranea” e “Arrogante”. Si aggiungono “Bazooka” e “Flow”, che, rispettivamente, accendono le anime di rockstar e da trapper dell’artista. Poi si rallentano i ritmi con “Eh mama eh” e “Dedicato a te”. Quest’ultima una delicata ballad voce e chitarra da cantare e ricantare davanti a un falò in riva al mare. Traccia aggiuntiva in chiusura è la versione spagnola di “Mediterranea”, che lancia Irama verso il mercato latino. Nel brano, fuori in tutto il mondo, il feat di De La Ghetto.

“Crepe”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è insomma un viaggio assolutamente onesto nella vita del cantante, come lui stesso aveva anticipato sui social: “Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti – si legge nel post di presentazione del progetto – come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono Irama”. Crepe che andavano raccontate e rese pubbliche perché Irama al suo pubblico non ha mai mentito e mai lo farà!