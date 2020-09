Nasce Bookdealer, e-commerce per librerie indipendenti

Nasce Bookdealer, primo e-commerce per librerie indipendenti: i lettori potranno scegliere tra consegna a domicilio o spedizione con corriere

Librerie indipendenti alla riscossa. Dopo gli ottimi risultati ottenuti durante il lockdown con la consegna dei libri a domicilio, arriva oggi Bookdealer, il primo e-commerce in Italia studiato per integrare con il servizio a domicilio il lavoro delle librerie indipendenti riunite all’interno di un’unica piattaforma. Il progetto – che ha come obiettivo quello di porsi come alternativa ad Amazon -nasce dall’idea di Leonardo Taiuti (editore di Black Coffee), Mattia Garavaglia (libraio della Libreria Golem di Torino), Daniele Regi e Massimiliano Innocenti.

A partire da oggi i lettori potranno iniziare a usufruire del servizio collegandosi al sito www.bookdealer.it. Non dovranno fare altro che selezionare il punto vendita in cui effettuare l’acquisto e scegliere tra due modalità di recapito del libro: consegna a domicilio o spedizione con corriere. La somma spesa, spiega la Dire (www.dire.it), andrà direttamente alla libreria. Sul portale di Bookdealer il lettore ha inoltre la possibilità di visitare virtualmente i negozi e conoscerne di nuovi, ricevere consigli dai librai, scoprire le novità e i titoli più venduti, leggere le recensioni di altri utenti e usufruire delle iniziative promosse da ciascuna libreria. Bookdealer è completamente gratuito, non chiede alle librerie una percentuale sul venduto o abbonamenti annuali, né impone costi di gestione. Al cliente verrà richiesto un sovrapprezzo per la consegna, una piccola cifra che finisce ogni volta nelle tasche dei librai, aiutandolo a sopperire alle spese quotidiane. Facendosi personalmente carico delle consegne, i librai avranno la possibilità di far conoscere la propria libreria fuori dal quartiere e in luoghi poco serviti, mantenendo vivo il rapporto con il lettore. A sua volta il lettore forte, che già conosce le librerie del territorio, avrà a disposizione un mezzo per favorirle ulteriormente e informarsi su eventi, promozioni, sconti, offerte speciali a lui dedicate; attraverso questo canale l’utente degli e-commerce online, invece, potrà acquistare nelle librerie della sua zona senza stravolgere l’esperienza d’acquisto cui è abituato.

Bookdealer è quindi una piattaforma nata dal basso grazie alle idee e all’impegno di editori, librai e lettori motivati da un unico desiderio: offrire al lettore un’alternativa ai grandi store online e sostenere in maniera concreta le librerie indipendenti.