Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano insieme

Dopo un periodo di pausa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser starebbero riprovando a stare insieme. A confermare una volta e per tutte quelli che erano finora solo rumors è Chi, nel numero in edicola questa settimana. I due ex sono stati fotografati all’uscita da un ristorante milanese, dopo quella che, si dice, sia stata una cena di chiarimento.

La coppia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha passato un’estate turbolenta, complici (sempre secondo i rumors) vedute diverse. Lei sempre più desiderosa di ufficializzare la relazione con un matrimonio, lui titubante al riguardo. I motivi ufficiali, però, del breve addio non è dato saperli.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in ogni caso, qualunque essi siano, sembrano averli risolti. Ulteriore prova è il weekend passato in montagna. Lo scorso fine settimana, infatti, entrambi hanno pubblicato scatti da quello che sembra essere lo stesso luogo. I due sono anche passati dal Festival di Venezia, seppur non come coppia.