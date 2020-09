Tumore al seno: rischio linfedema ridotto con nuova tecnica chirurgica

Una nuova tecnica chirurgica riduce il rischio di linfedema, condizione cronica che si presenta in circa il 40% delle pazienti con tumore al seno

La chirurgia potrebbe rappresentare una strategia per ridurre il rischio di linfedema, una condizione cronica che si presenta in circa il 40% delle pazienti con cancro al seno a più alto rischio.

Alla Cleveland Clinic in Ohio, la chirurgia di prevenzione del linfedema (LPS), definita come ricostruzione linfatica immediata al momento della dissezione ascellare, è costituita da diverse fasi eseguite dal chirurgo del seno o dal chirurgo ricostruttore. I dati relativi alla metodica sono stati riportati in occasione del congresso dell’American College of Breast Surgeons.

“Il nostro approccio comprende la mappatura ascellare inversa utilizzando il blu isosulfano; la dissezione linfonodale ascellare (ALND) in cui utilizziamo l’ingrandimento del loop per permetterci di identificare e preservare meglio i vasi linfatici e le vene per i chirurghi ricostruttivi; l’impianto di un bypass venoso linfatico microchirurgico (LVB); e la conferma della pervietà”, ha detto Kristina Shaffer, borsista di oncologia chirurgica del seno alla Cleveland Clinic.

“Questo approccio può aiutare a prevenire il linfedema; tuttavia, dobbiamo ancora considerare gli aspetti pratici dell’incorporazione di questa tecnica. Abbiamo ipotizzato che i tempi operativi sarebbero migliorati con l’esperienza”, ha proseguito l’esperta.

Per testare la loro ipotesi, la dott.ssa Shaffer e i suoi colleghi hanno valutato i dati relativi ai tempi operatori di 88 pazienti sottoposti a LPS presso la loro clinica tra il 2016 e il 2019. Il tempo dell’operazione effettuata dal chirurgo del seno era necessario per la chirurgia oncologica del seno, per la ALND e la mappatura inversa ascellare. Il tempo utilizzato dal chirurgo ricostruttivo era necessario per la ricostruzione, la LVB, la conferma della pervietà e la chiusura.

I tempi del chirurgo del seno sono rimasti stabili per tutto il periodo di studio, ma per i chirurghi ricostruttivi il tempo di intervento è diminuito significativamente. “Per esempio, nelle pazienti che non si sono sottoposte a ricostruzione, il tempo medio per l’anastomosi è diminuito da 212 minuti a 87 minuti”, ha detto Shaffer. “Abbiamo visto una tendenza simile nel gruppo sottoposto a ricostruzione protesica”.

Mentre i minuti sono diminuiti, il numero totale di anastomosi eseguite è aumentato, da quattro all’anno all’inizio dello studio a 70 all’anno. Anche il numero medio di LVB per paziente è aumentato, da uno a due, con una diminuzione simultanea del tempo richiesto per LVB.

Un limite dello studio è che questo ha valutato i dati solo delle pazienti che si sono sottoposte con successo a LPS; non ci sono quindi informazioni sui tassi di insuccesso.

Questo studio indica che la LPS può essere un approccio pratico per ridurre il rischio di linfedema. “I tempi in sala operatoria sono diminuiti più del doppio per le anastomosi individuali; abbiamo visto il doppio del numero di LVB eseguite per paziente e il numero totale di LVB è aumentato più di 17 volte”, ha detto l’esperta.

Gli autori hanno attribuito questo progresso non solo all’aumento delle capacità dei chirurghi ricostruttori, ma anche al fatto che i chirurghi del seno sono diventati abili nel preservare un maggior numero di vasi linfatici e di vene e hanno aumentato la collaborazione tra i team.