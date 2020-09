Nove antipertensivi riducono il rischio depressione

Nove antipertensivi di classi diverse associati a ridotto rischio di depressione secondo uno studio pubblicato su “Hypertension”

Il rischio di depressione è elevato nei pazienti con malattie cardiovascolari, ma diverse terapie antipertensive specifiche sono associate a un rischio ridotto e nessuna sembra aumentare il rischio, secondo uno studio – pubblicato su “Hypertension” – basato sulla popolazione che ha valutato 10 anni di dati in quasi 4 milioni di soggetti.

«Come primo studio sui singoli antipertensivi e sul rischio di depressione, abbiamo riscontrato una diminuzione del rischio di depressione con nove farmaci» ha riferito un gruppo collaborativo di ricercatori provenienti da più istituzioni in Danimarca, dove è stato intrapreso lo studio.

Uno studio basato su dati di dieci anni

In un periodo di studio che va dal 2005 al 2015, il rischio di una diagnosi di depressione è stato valutato in pazienti che assumevano una qualsiasi delle 41 terapie antipertensive in quattro categorie principali. Queste sono stati identificate come agenti di angiotensina (ACE-inibitori o bloccanti dei recettori dell’angiotensina II), antagonisti del calcio, beta-bloccanti e diuretici.

All’interno di questi gruppi, gli agenti associati a un ridotto rischio di depressione erano: due agenti di angiotensina: enalapril e ramipril; tre antagonisti del calcio: amlodipina, verapamil e combinazioni di verapamil; quattro beta-bloccanti: propranololo, atenololo, bisoprololo e carvedilolo.

I farmaci rimanenti in queste classi e i diuretici non erano associati a un ridotto rischio di depressione. Tuttavia, nessun agente antipertensivo è stato collegato ad un aumento del rischio di depressione.

A tutte le persone che vivono in Danimarca viene assegnato un numero di identificazione personale univoco che consente di tenere traccia delle informazioni sanitarie in più registri. In questo studio, le informazioni sono state collegate a diversi registri, tra cui il registro medico danese sulle statistiche vitali, le statistiche sui prodotti medicinali e il registro centrale psichiatrico danese.

Sono stati valutati i dati di un totale di 3,75 milioni di pazienti esposti alla terapia antipertensiva durante il periodo di studio. Circa 1 milione di loro sono stati esposti a farmaci di angiotensina e poco più di un milione sono stati esposti a diuretici. Per gli antagonisti del calcio o beta-bloccanti, i numeri erano circa 835,000 e 775,000, rispettivamente.

Dopo l’adeguamento per fattori quali diagnosi somatiche concomitanti, sesso, età e stato di occupazione, i rapporti di rischio per la depressione tra i farmaci associati alla protezione hanno identificato una riduzione del rischio del 10%-25% nella maggior parte dei casi quando coloro che avevano ricevuto 6-10 prescrizioni o più di 10 prescrizioni sono stati confrontati con quelli che ne hanno ricevuto 2 o meno.

A livello di 10 o più prescrizioni, per esempio, le riduzioni di rischio sono state del 17% per ramipril (HR, 0,83; 95% CI, 0,78-0,89), 8% per enalapril (HR, 0,92; 95% CI, 0,88-0,96), 18% per amlodipina (HR, 0,82; 95% CI, 0,79-0,86), 15% per verapamil (HR, 0,85; 95% CI, 0,79-0,83), 28% per il propranololo (HR, 0,72; 95% CI, 0,67-0,77), 20% per l’atenololo (HR, 0,80; 95% CI , 0,74-0,86), 25% per il bisoprololo (HR, 0,75; 95% CI, 0,67-0,84) e 16% per il carvedilolo (HR, 0,84; 95% CI, 0,75-0,95).

Per le combinazioni di verapamil, la riduzione del rischio è stata del 67% (HR, 0,33; 95% CI, 0,17-0,63), ma i ricercatori hanno avvertito che solo 130 individui sono stati esposti a combinazioni di verapamil, limitando l’affidabilità di questa analisi.

L’interpretazione dei risultati secondo gli autori

Un’ipotesi di studio, cioè l’effetto protettivo osservato contro la depressione, era attesa per i farmaci dell’angiotensina e per i calcio-antagonisti, ma non per i beta-bloccanti, secondo gli investigatori.

«Il sistema renina-angiotensina è uno dei percorsi noti per modulare l’infiammazione nel sistema nervoso centrale e sembra coinvolto nella regolazione della risposta allo stress. Gli agenti di angiotensina possono anche esercitare effetti antinfiammatori» spiegano gli autori. «La disregolazione del calcio intracellulare è evidente nella depressione, compresa la segnalazione del calcio regolata dal recettore».

Al contrario, i beta-bloccanti sono stati associati con aumento del rischio di depressione in alcuni ma non tutti gli studi, secondo gli autori, sostenendo che alcuni medici evitano questi agenti in pazienti con una storia di disturbi dell’umore.

Nel tentativo di tenere conto della variabilità all’interno delle classi di farmaci per quanto riguarda la protezione e la mancanza di protezione contro la depressione, gli autori hanno ipotizzato che le differenze nelle proprietà farmacologiche, come la lipofilia relativa o l’effetto antinfiammatorio, potrebbero essere importanti.

Aspetti controversi: i contro

Un membro del comitato editoriale della rivista in cui è apparso questo studio, William B. White, ha detto che non era coinvolto nella revisione del manoscritto. In definitiva, credeva che i risultati sono difficili da interpretare.

«Per esempio, non c’è alcuna logica plausibile per cui 2 dei 16 inibitori ACE-inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina II o 4 dei 15 beta-bloccanti o 3 dei 10 calcio-antagonisti riducano la depressione mentre gli altri nella classe non abbiano alcun effetto».

Nonostante la conclusione degli investigatori che questi dati dovrebbero guidare la scelta di farmaci per i pazienti a rischio di depressione, «direi che i risultati di questa analisi non mi porterebbero a alterare la pratica clinica» ha aggiunto White.

Aspetti controversi: i pro

Secondo il ricercatore principale dello studio, Lars Vedel Kessing, docente di di psichiatria presso l’Università di Copenaghen, molte variabili influenzano la scelta del farmaco antipertensivo. Tuttavia, il rischio di depressione è elevato nei pazienti con malattia cardiovascolare o cerebrovascolare e ipertensione.

Quando il rischio di un disturbo dell’umore è una preoccupazione, l’uso di uno dei nove farmaci associati con la protezione dalla depressione dovrebbe essere considerato, «soprattutto nei pazienti ad aumentato rischio di sviluppare depressione, compresi i pazienti con depressione o ansia pregressa e pazienti con una storia familiare di depressione» aggiunge Kessing.

Riferimento bibliografico:

Kessing LV, Rytgaard HC, Ekstrøm CT, Torp-Pedersen C, Berk M, Gerds TA. Antihypertensive Drugs and Risk of Depression: A Nationwide Population-Based Study [published online ahead of print, 2020 Aug 24]. Hypertension. 2020;HYPERTENSIONAHA12015605. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15605. leggi