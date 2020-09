Miley Cyrus diventa pescetariana: basta dieta vegana

Miley Cyrus abbandona la dieta vegana e diventa pescetariana: “Il mio cervello non funzionava correttamente”

Miley Cyrus diventa pescetariana. La pop star mondiale ha raccontato di aver interrotto il regime alimentare vegano che ha seguito rigorosamente per 6 anni, dal 2013 al 2019. Il motivo? “Il mio cervello non correva più”, ha spiegato la cantante nel corso del podcast di Joe Rogan. “I vegani forse se la prenderanno con me, ma va bene, ci sono abituata”.

A farle mangiare per la prima volta dopo anni un pasto non vegano è stato il suo ex marito, Liam Hemsworth. “Mi cucinò del pesce alla griglia. Ho pianto a lungo per il pesce. Mi fa male doverlo mangiare”. Una scelta che, seppur sofferta, si è rivelata necessaria per il suo benessere. “Sono stata vegana per un periodo davvero lungo e ho dovuto introdurre pesce e omega 3 nella mia vita perché il mio cervello non stava funzionando a dovere”.

Miley Cyrus ha raccontato di sentirsi più perspicace da quando ha reintrodotto il pesce nella sua dieta. “Ero abbastanza malnutrita. Mi ricordo di essere andata al Glastonbury, un festival che ho sempre amato e ho adorato la mia performance, ma mi sentivo senza forze”.

Ma il suo amore per gli animali è stabile e forte, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “Ho 22 animali nella mia fattoria a Nashvillle, e 22 nella mia casa a Calabasas, e faccio tutto quello che devo per loro. Ma quando si tratta del mio cervello…”.