GF VIP 5 in onda dal 14 settembre: ecco i concorrenti

GF VIP 5, annunciato il cast ufficiale. Si parte il 14 settembre: da Flavia Vento a Paolo Brosio ecco tutti i concorrenti

Si riaprono le porte della casa più spiata di Italia. Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato ufficialmente il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che il 14 settembre torna in prima serata su Canale 5. La conduzione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata affidata ancora ad Alfonso Signorini, che sarà accompagnato da due opinionisti d’eccezione: Pupo e Antonella Elia.

Ma ecco nel dettaglio i 20 concorrenti di questa edizione del GF VIP 5.

Donne

Elisabetta Gregoraci, soubrette e presentatrice,ex moglie di Flavio Briatore

Dayane Mello, modella che ha partecipato alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi

Flavia Vento, showgirl

Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria come concorrente unico

Matilde Brandi, ballerina e showgirl

Myriam Catania, attrice ed ex moglie di Luca Argentero

Stefania Orlando, conduttrice

Francesca Pepe, modella ed ex fiamma di Vittorio Sgarbi

Patrizia De Blanck, contessa ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 6

Adua Del Vesco, attrice

Uomini

Fausto Leali, cantante

Tommaso Zorzi, influencer ed ex concorrente di Pechino Express

Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini

Denis Dosio, web star e influencer

Paolo Brosio, giornalista

Fulvio Abbate, scrittore

Massimiliano Morra, attore e concorrente di Ballando con le stelle

Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia