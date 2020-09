Winslow, il gatto che suona il piano quando ha fame

Utilizzare la musica per comunicare non è prerogativa umana. Lo sa bene questo talentuoso gatto, che per dire alla sua padrona che ha fame “suona” un pianoforte in miniatura.

Winslow ha circa 7 anni ed è diventato recentemente famoso sul web dopo la diffusione di un video su Twitter in cui mette in mostra il suo talento musicale.

Ci sono diverse cose divertenti da insegnare al proprio gatto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): dal giocare a palla al fingersi morto. Ma Kate Nyx, la proprietaria di Winslow, ha scelto di addestrare il suo amico felino a chiedere il cibo, utilizzando un piccolo pianoforte.

Così, quando ha fame, Winslow appoggia le sue zampette sui tasti e inizia a suonare, anche se l’ora della pappa è ancora lontana!