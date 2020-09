Overland21 stasera su Rai 1 porta alle Isole Faroe

Televisione: su Rai 1 prosegue l’entusiasmante avventura di Overland21. Stasera Filippo e Christine GZ sbarcano alle Isole Faroe

Stasera Lunedì 7 settembre 2020 su RAI1 prosegue l’entusiasmante Avventura di Overland21: Filippo e Christine GZ sbarcano alle Isole Faroe, una manciata di isole nel cuore dell’Oceano Atlantico del Nord, dal fascino incomparabile. Al loro fianco, la fidata Daniela Pulvirenti, tour leader e autrice dell’unica guida in Italiano sulle isole.

Al largo dei mari tempestosi del Nord Atlantico, le sperdute isole Fær Øer sono un pittoresco mosaico di pascoli color smeraldo, punteggiati da casette e fattorie dai colori allegri e i caratteristici tetti in erba. Profondi fiordi, scogliere a picco popolate dai famosi uccelli Puffin e promontori panoramici delineano i profili di questa manciata di isole che i conduttori esploreranno a bordo di un veicolo 4×4 lungo meravigliose strade panoramiche, ma anche a cavallo, a piedi e immergendosi nelle gelide acque, per vivere il più possibile a contatto con la loro natura indomita.

Con la quarta puntata, termina la prima parte di questo viaggio alla scoperta del Grande Nord Europa: le altre 4 puntate della stagione Overland21 andranno in onda durante il palinsesto invernale, a fine Dicembre. Ti avviseremo per tempo tramite newsletter, ma nel frattempo ti invitiamo a seguirci anche sui nostri social network: nelle ultime 4 puntate vedrai il viaggio in partenza nei prossimi giorni, scoprilo in anteprima!

ISOLE FAROE! Trama e trailer di puntata 4 in onda lunedì 7/9/2020… cosa ci fanno Filippo e Christine GZ a bordo di un elicottero del Soccorso Marittimo Faroese????

