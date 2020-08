Overland 21 arriva su Rai 1: 8 puntate dal 17 agosto. Il programma punterà verso Nord, e raggiungerà, Groenlandia, Danimarca, Norvegia, Isole Svalbard e Finlandia

Lunedì 17 agosto su RAI1 riparte Overland, l’avventura più amata della televisione dal 1995 a oggi. La nuova impresa di Overland andrà a toccare con mano gli effetti del Global Warming e si svolgerà proprio lì, dove i segnali sono più evidenti: nel Nord Europa. Un viaggio tra le ferite che la Terra ha subito a causa degli interventi di sviluppo aggressivo dell’uomo, nei luoghi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici.

Il Riscaldamento Globale è sicuramente uno degli avvenimenti che sta colpendo maggiormente la popolazione del pianeta Terra. Come spesso accade, anche in questo ambito, molte informazioni subiscono attacchi, manipolazioni, censura o strumentalizzazione. Overland ha sempre avuto tra le sue missioni quella di mostrare le cose come stanno, nella loro semplice quotidianità, raggiungendo le persone di tutto il mondo e raccogliendo le loro storie.

Overland 21 punterà verso Nord, e raggiungerà, Groenlandia, Danimarca, Norvegia, Isole Svalbard e Finlandia. Visiterà luoghi da sempre ricoperti di ghiacci per la maggior parte del tempo, che anno dopo anno svelano il proprio manto verde con preoccupante anticipo, e che subiscono un’influenza sui cicli vitali della natura e dell’uomo fin troppo visibili. Conoscerà le persone che affrontano il problema quotidianamente, sia negli uffici governativi, sia in piazza, sia sulla propria pelle.

Di 8 puntate complessive, metà stagione verrà trasmessa in estate: a partire da Lunedì 17 agosto 2020 per 4 imperdibili episodi da 52’ in seconda serata RAI1 trasmetterà la prima parte dell’affascinante viaggio di Overland 21, che si svolgerà in Svezia, Islanda, Isole Faroe. Le restanti 4 puntate saranno incluse nel palinsesto invernale.

In Lapponia, gli effetti dei cambiamenti climatici minacciano il popolo Sami, l’ultimo popolo indigeno d’Europa. L’aumento delle temperature ha causato una moria di renne, principale fonte di sostentamento delle popolazioni artiche: la neve che si scioglie velocemente di giorno si ricondensa durante la notte, creando diversi strati di ghiaccio che impediscono agli animali la ricerca di cibo e ne causano la denutrizione. Negli ultimi 50 anni la temperatura media è salita di 4°C; per il 2100, ci si aspetta che arrivi a +10°C. Sotto il segno della sostenibilità ambientale, la Svezia è da anni capofila nel Vecchio Continente per l’altissimo utilizzo di energie rinnovabili.

Andremo poi in Islanda, per esplorare questa terra di geyser e vulcani dove la Natura sembra regnare ancora incontrastata, nonostante negli ultimi 40 anni laghi o distese di blocchi frammentati abbiano preso il posto di enormi distese di ghiaccio. Al largo delle schiumose acque del Nord Atlantico, le sperdute isole Fær Øer sono un pittoresco mosaico di pascoli color smeraldo punteggiati dalle pecore e fattorie dai colori allegri, ma anche profondi fiordi, scogliere a picco e promontori panoramici. Condivideremo il loro stile di vita, difficile da immaginare, e capiremo cosa sta cambiando anche a livello culturale.

Anche quest’estate il pubblico italiano appassionato di viaggio, conoscenza e avventura viaggerà in terre lontane in compagnia di Beppe e Filippo Tenti e del team di Overland. In attesa della messa in onda, si possono scoprire in anteprima i retroscena di questa appassionante avventura seguendo i diari di viaggio sui canali social ufficiali.

OVERLAND 21

PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

Puntata 1 – Svezia: Cani, slitte e Premi Nobel Lunedì 17 agosto – seconda serata RAI1

Puntata 2 – Islanda: l’isola del ghiaccio e del fuoco Lunedì 24 agosto – seconda serata RAI1 Puntata 3 – Islanda: fuoristrada e ghiacciai Lunedì 31 agosto – seconda serata RAI1

Puntata 4 – Isole Faroe: tra natura e scogliere Lunedì 7 settembre – seconda serata RAI1

Le restanti 4 puntate saranno incluse nel palinsesto invernale.