Il giro del mondo in 80 giorni diventa un fumetto

Grandi classici che diventano fumetti: Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne disponibile in libreria per Tunué

Per la serie “Grandi Classici a fumetti”, da oggi in libreria e fumetteria è fuori per la collana «Tipitondi» di Tunué: Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. L’adattamento, a cura di Loïc Dauvillier e Aude Soleilhac, racconta e disegna la storia del ricco Phileas Fogg e della scommessa da cui inizia il famoso giro del mondo in 80 giorni, la grande avventura di un incredibile viaggio.

Il libro

Era il lontano 2 ottobre 1872 quando la rocambolesca avventura del gentlemen londinese Phileas Fogg inizia con una scommessa bizzarra: riuscire a compiere il giro del mondo in 80 giorni. Tra atmosfere romantiche ed esotiche, nell’epoca della rivoluzione industriale e del mito del progresso scientifico, si svolge così il viaggio contro il tempo del temerario miliardario, sicuro di conquistare la posta in gioco di ventimila sterline. Il lungo viaggio, in compagnia del domestico Passepartout e della bella Auda, sarà carico di sorprese, equivoci, parentesi romantiche e colpi di scena.