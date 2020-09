Chiara Ferragni verso Sanremo 2021, Fedez tra gli ospiti

Fedez e Chiara Ferragni verso Sanremo 2021. Coletta, intanto, rassicura tutti e smentisce Amadeus: il Festival “ci sarà”

Ancora una volta il nome di Chiara Ferragni torna nella lista delle possibili conduttrici del Festival di Sanremo. Dopo la delusione di molti per la mancata partecipazione alla passata edizione, l’influencer sarebbe – secondo quanto anticipa il settimanale Vero – di nuovo in ballo per la kermesse, che nel 2021 vedremo in tv dal 2 al 6 marzo.

Date super confermate da Stefano Coletta durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta a Porta, come rivela l’Ansa. Il direttore di Rai Uno ha rassicurato tutti smentendo il conduttore e direttore artistico Amadeus, che nei giorni scorsi aveva affermato di non riuscire a immaginare un Sanremo senza pubblico in sala (“Non esistono piani B, piuttosto non lo facciamo”, aveva detto).

“Amadeus – dice Coletta – ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c’è stagione di Rai1 senza Sanremo. È chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento ma Sanremo ci sarà“.

Fedez super ospite

Chiara, quindi, potrebbe affiancare – emergenza Covid o meno – il conduttore e la squadra alla guida della kermesse. Sul palco, infatti, rivedremo Fiorello e troveremo Jovanotti (quest’ultimo da confermare).

E mentre il valzer delle conduttrici è ancora nel vivo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), uno dei primi nomi a far capolino per quanto riguarda gli ospiti è quello di Fedez. Il rapper potrebbe far visita con una performance fuori gara.