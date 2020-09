Baci Gold nuova Limited Edition di Baci Perugina

Baci Gold è la nuova Limited Edition di Baci Perugina: l’iconico Bacio si veste di oro con un nuovo gusto al caramello

Splendente, luminoso e sempre di tendenza, quest’anno l’oro brilla nell’incarto che racchiude il nuovo cioccolatino di Baci Perugina. Una preziosa Limited Edition che incanta alla vista e al palato, pronta a cavalcare i trend più brillanti del momento. È Baci Perugina Gold Limited Edition, con un gusto totalmente nuovo creato ad hoc per rendere l’esperienza della degustazione ricca e inaspettata.

Stelle argento in un cielo oro, scintillante luccichio che risplende tra il classico e il contemporaneo del cioccolatino più famoso di sempre. C’è storia, poesia e splendore nel prezioso Bacio che sotto la sua nuova veste custodisce un gusto sorprendente per la sua unicità. Singolare ed esclusivo, Baci Gold, soddisfa chi vuole per sé qualcosa di inaspettato, ma anche chi vuole donare un cioccolatino come fosse un gioiello o l’ultimo must in fatto di tendenze.

Baci Gold nasce a Perugia*, dove, a distanza di oltre un secolo, esperienza e tradizione nel mondo del cioccolato continuano a dialogare con la costante innovazione. La storia di Baci Perugina in particolare, è stata da sempre caratterizzata da un forte spirito avanguardistico e creativo. Ecco così che Baci torna a stupire con un’allure di ricchezza e preziosità che si traduce anche nel gusto.

Esperti cioccolatieri, infatti, hanno creato una ricetta unica che vede il più famoso dei cioccolatini vestirsi di una texture ambrata dalle note di latte e caramello, avvolgente e cremosa, che va ad arricchire ed esaltare il gusto delle nocciole delicatamente tostate. Una nuova e ricca esperienza di gusto e consistenze, per un’esperienza di piacere intensa.

Ma dietro Baci Perugina c’è anche un mondo di emozioni e, come tali, esse sono altrettanto preziose per il potere che hanno di illuminare ogni cosa. I Baci Perugina Gold amplificano un piacere inaspettato e sono ambasciatori di un messaggio che non passa inosservato e che fa risplendere ogni sfumatura dell’affetto come un dono prezioso da custodire.

Baci Perugina Gold è in vendita, nel canale retail, nel formato bijou da 150g al prezzo consigliato di € 5,99 e nel formato tubino 3pz al prezzo consigliato di € 1,99; nel canale confiserie, nella Scatola da 150g al prezzo consigliato di € 12,00, nella versione Orsetto peluche con tubino 3pz al prezzo consigliato di € 17,00 e infine nel tubino 3pz al prezzo consigliato di € 2,00.

*Origine cacao non UE.