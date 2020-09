Pane Nuvola spopola su Tik Tok: la ricetta per il Cloud Bread

A vederlo non viene proprio voglia di mangiarlo eppure la sua ricetta sta spopolando in rete. Si tratta del Pane Nuvola meglio noto come #cloudbread, un particolare tipo di pane appunto molto soffice che è diventato una vera e propria tendenza su Tik Tok.

La ricetta

Per fare il Cloud Bread, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), servono solo tre ingredienti: albumi, amido di mais e zucchero. Questi possono essere poi personalizzati con coloranti e glitter rigorosamente commestibili.