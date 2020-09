Incassi record nei cinema: After 2 supera Tenet

After 2 supera Tenet, incassi record per il film della saga di Anna Todd. Intanto ottime notizie per i fan: in produzione il terzo e il quarto capitolo

È un esordio da record quello di After 2 al cinema. La pellicola, ispirata ai best seller di Anna Todd, dopo un solo giorno in sala, balza dritta al primo posto dei film più visti con 650mila euro di incassi. Superato anche Tenet, la pellicola di Christopher Nolan, che nelle ultime settimane ha raccolto i commenti positivi di tantissimi appassionati di cinema. Si tratta del miglior debutto dopo il lockdown.

After, nei cinema per 01 Distribution, è il sequel del film che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano. Ritorna nel cast d Josephine Langford nei panni di Tessa Young, Hero Fiennes Tiffin in quelli di Hardin Scott. New entry e Dylan Sprouse in quelli di Trevor.

Il risultato di incassi di After 2 non può che entusiasmare chi lavora nel settore cinematografico, negli ultimi mesi a rilento per l’emergenza Coronavirus. I tantissimi fan del film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gioiscono per un altro motivo: After 3 e 4 si faranno, come hanno annunciato i due protagonisti: “Il terzo e quarto film sono ufficialmente entrati in produzione. Tenete gli occhi puntati sulla pagina di ‘After’ per nuovi aggiornamenti”.