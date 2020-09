Elettra Lamborghini canta Whoppa con Tinie

Elettra Lamborghini nella nuova versione di “Whoppa” di Tinie: la cantante nella hit del rapper originariamente realizzata con Sofia Reyes e Farina

Quando si parla di hit estive non si può non citare Elettra Lamborghini. Dopo il feat con Giusy Ferreri per “La Isla”, l’artista torna su tutte le piattaforme con una nuova collaborazione. Questa volta internazionale. Elettra si è unita, infatti, a Tinie (Tempah) per la nuova versione di “Whoppa”, il brano originariamente realizzato dal rapper insieme a Sofia Reyes e Farina.

“Venendo da un piccolo quartiere residenziale di South London – racconta Tinie alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – ho sempre avuto l’ambizione di fare world music. Avevo già espresso un suono simile ‘Mamacita’ con Wiz Kid, e ora ho finalmente l’opportunità di lavorare con delle artiste incredibili come Sofia e Farina e adesso Elettra Lamborghini. Qualcosa che ha a che fare con la cultura latina riecheggia da sempre in me, forse le vibrazioni, il ballo e la musicalità mi ricordano ciò che amo della mia di cultura, e ora p arrivato il momento con questo brano di celebrare ciò che io amo”.

“Whoppa” è la terza uscita di Tinie quest’anno, dopo i singoli più street “Moncler” ft. Tion Wayne e “Top Winners” ft. Not3s.

Tinie ha una carriera di oltre 15 anni ed è uno degli artisti britannici maggior successo degli ultimi anni successo avendo collezionato 3 Top Ten album e 7 numeri 1 nella classifica singoli UK ad oggi, collaborando con artisti del calibro di Calvin Harris, Wizkid, Stormzy, Swedish House Mafia, 2 Chainz, Chase & Status e Zara Larsson.